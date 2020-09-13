Başarıyla sürüyor

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Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı devam ediyor

Başarıyla sürüyor
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Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek üzere Birleşik, Müşterek ve Fiilî olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde devam ediyor. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü bugün gerçekleştirilecek. Milli Savunma Bakanlığı, 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini açıkladı.

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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada,
"Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek üzere Birleşik, Müşterek ve Fiilî olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde devam etmektedir. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü 13 Eylül 2020 Pazar günü gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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