‘Nefes alamıyoruz’

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020, 11:30

Hüseyin ÇİÇEKGazimağusa-Güvercinlik anayolu üzerinde bulunan beton tesislerinden çevreye yayılan toz bölgedeki işletme sahiplerinin tepkisine yol açtı. Diyalog muhabirine konuşan Bamex Trading LTD. direktörü Kadir İldeniz, çimento ve kum tozlarının ciddi anlamda çevre kirliliği yarattığını ve nefes almakta zorlandıklarını ifade etti. Toz ve dumanlarda dolayı hastalık riski ile karşı karşıya olduklarını ifade eden İldeniz “Umarın yetkililer bu duruma bir çare bulur” dedi. Hazır beton tesislerinin çıkardığı, çimento ve kum tozunun çevre kirliliği yarattığını ve tozlu hava soluduklarını aktaran Kadir İldeniz, ağır tonajlı beton araçlarının da yolları mahvettiğini söyledi. Toz ve dumanın çevre işyerlerine büyük rahatsızlık verdiğini savunan İldeniz, çevre dairesinin uyarılarına rağmen hiç bir şekilde düzelme olmadığını ifade ederek, yetkilileri göreve çağırdı.