Müzakere şartı

Kıbrıs’a ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rum lideri Nikos Anastasiadis ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis tarafından karşılanan Pompeo'ya ABD'nin Lefkoşa Büyükelçisi Judith Garber eşlik etti.

Pompeo ve Anastasiadis, görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.



Pompeo, denizcilik konularında diplomatik çözüm gerektiğini ifade ederek, "Aynı değerleri paylaşıyoruz ve Kıbrıs'la çok gurur duyuyorum. Güvenlik alanında iş birliği, bölgede daha da önem kazanıyor. Doğu Akdeniz, enerji yoluyla birçok ülkeyi bir araya getirme ve yeni pazarlar yaratma yeteneğine sahiptir. Enerji kaynakları hem Kıbrıslı Rumlar hem de Kıbrıslı Türkler arasında paylaşılacak” dedi.

Anastasiadis şartını söyledi

Anastasiadis de açıklamasında, ikili müzakereler yoluyla veya Uluslararası Adalet Divanı'na başvurarak, Kuzey Kıbrıs’ın ve batısındaki deniz alanlarının Türkiye ile sınırlandırılmasına hazır olduklarını ABD Dışişleri Bakanı'na bildirdiğini açıkladı. Anastasiadis, Pompeo'nun ziyaretinin, Türkiye'nin bölgedeki ‘yasa dışı’ faaliyetlerinin sürdüğü dönemde büyük önem taşıdığını kaydetti. Pompeo'ya Maraş ve Kıbrıs'la ilgili gelişmeler hakkında da bilgi verdiğini ifade eden Nikos Anastasiadis, Ankara'nın bölgedeki provokatör olarak nitelediği eylemlerden kaçınmasını ve derhal sonlandırmasını istediklerini söyledi.

Anastasiadis, ABD Hükümeti'ne, Kıbrıs'ın kendi doğal kaynaklarını keşfetme ve kullanma konusundaki egemenlik haklarını engelsiz bir şekilde kullanmasına tam destek olarak Türkiye’nin Kıbrıs’ın MEB’indeki yasadışı sondajlarını kınamaya yönelik kararlı duruşundan dolayı derin takdirlerini dile getirdi. Anastasiadis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki eylemlerinin sona ermesi şartıyla, Crans Montana'da müzakerelere kaldığı yerden devam etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Görüşmenin ardından Pompeo ile Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis arasında savunma konularında daha fazla iş birliği için Mutabakat Muhtırası da imzalandı.