Yeni bir rekor kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,48 değer kazanarak günü 1.404,97 puandan tamamladı

Yeni bir rekor kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,48 değer kazanarak günü 1.404,97 puandan tamamlarken, 1.410,82 puanla da rekor seviyeyi gördü.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,54 puan artarken, toplam işlem hacmi 28,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,89 ve holding endeksi yüzde 2,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,30 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 2,97 ile orman, kağıt, basım oldu.
BIST 100 endeksi, 1.410,82 puanla rekor seviyeyi gördü.
Analistler, yeni tip Coronavirüs salgını ve mutasyon riski ile ilgili haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
ABD'deki destek paketine ilişkin beklentilerin şimdiye kadar piyasaları desteklediğini ifade eden analistler, gerçekleşen beklenti sonrası gözlerin ekonomik aktiviteye ilişkin veri ve haberlere çevrileceğini aktardı.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, tüketici güven endeksi ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.410 puanın direnç konumuna geldiğini, 1.350 ve 1.320 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Altının kilogramı 459 bin 750 liraya geriledi
Bu arada Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 459 bin 750 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 459 bin 750 lirayı, en yüksek ise 464 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 459 bin 750 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 853 milyon 909 bin 700,13 lira, işlem miktarı ise 4.019,96 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 859 milyon 343 bin 674,54 lira oldu.
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Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, dün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20    Son Fiyatı    Önceki Kapanış    Değişim (%)
Alarko Holding    7,48    6,80    10,00
Çelebi    143,00    130,00    10,00
Alarko GMYO    22,66    20,60    10,00
DO-CO    535,80    487,10    10,00
Borusan Mannesmann    27,82    25,30    9,96
Bagfaş    20,76    18,88    9,96
Karel Elektronik    21,56    19,61    9,94
Gübre Fabrikaları    51,65    46,98    9,94
Ereğli Demir Çelik    14,20    13,40    5,97
İskenderun Demir Çelik    10,07    9,53    5,67
Oyak Çimento    8,49    8,07    5,20
Bursa Çimento    9,20    8,80    4,55
Hektaş    15,60    14,98    4,14
Özak GMYO    5,16    4,96    4,03
Kardemir (D)    5,37    5,17    3,87
Pegasus    71,00    68,55    3,57
Doğan Holding    3,16    3,06    3,27
TAV Havalimanları    20,70    20,06    3,19
Çemtaş    15,05    14,59    3,15
Türkiye Sigorta    6,33    6,14    3,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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