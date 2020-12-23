Yeni bir rekor kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,48 değer kazanarak günü 1.404,97 puandan tamamlarken, 1.410,82 puanla da rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,54 puan artarken, toplam işlem hacmi 28,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,89 ve holding endeksi yüzde 2,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,30 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 2,97 ile orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksi, 1.410,82 puanla rekor seviyeyi gördü.

Analistler, yeni tip Coronavirüs salgını ve mutasyon riski ile ilgili haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

ABD'deki destek paketine ilişkin beklentilerin şimdiye kadar piyasaları desteklediğini ifade eden analistler, gerçekleşen beklenti sonrası gözlerin ekonomik aktiviteye ilişkin veri ve haberlere çevrileceğini aktardı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, tüketici güven endeksi ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.410 puanın direnç konumuna geldiğini, 1.350 ve 1.320 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Altının kilogramı 459 bin 750 liraya geriledi

Bu arada Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 459 bin 750 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 459 bin 750 lirayı, en yüksek ise 464 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 459 bin 750 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 853 milyon 909 bin 700,13 lira, işlem miktarı ise 4.019,96 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 859 milyon 343 bin 674,54 lira oldu.

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Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, dün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Alarko Holding 7,48 6,80 10,00

Çelebi 143,00 130,00 10,00

Alarko GMYO 22,66 20,60 10,00

DO-CO 535,80 487,10 10,00

Borusan Mannesmann 27,82 25,30 9,96

Bagfaş 20,76 18,88 9,96

Karel Elektronik 21,56 19,61 9,94

Gübre Fabrikaları 51,65 46,98 9,94

Ereğli Demir Çelik 14,20 13,40 5,97

İskenderun Demir Çelik 10,07 9,53 5,67

Oyak Çimento 8,49 8,07 5,20

Bursa Çimento 9,20 8,80 4,55

Hektaş 15,60 14,98 4,14

Özak GMYO 5,16 4,96 4,03

Kardemir (D) 5,37 5,17 3,87

Pegasus 71,00 68,55 3,57

Doğan Holding 3,16 3,06 3,27

TAV Havalimanları 20,70 20,06 3,19

Çemtaş 15,05 14,59 3,15

Türkiye Sigorta 6,33 6,14 3,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)