Ortak paydada  buluşmak önemli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, HÜR-İŞ Federasyonu yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, HÜR-İŞ ile uzun yıllar boyunca birçok başarılı çalışma gerçekleştirdiğini kaydederek, HÜR-İŞ Federasyonu’nun KKTC çalışma hayatına ve kamu işçilerinin haklarına yönelik birçok önemli çalışması olduğunu belirtti.

“Devletin işleyişi ve hizmetlerin vatandaşa ulaşmasında sizlerin katkıları son derece önemlidir” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, sendikalar ve hükümetin ortak paydada buluşabilmesinin önem ve gerekliliğine işaret etti.

Sendikalarla yakın çalıştığı her dönemde iyi ilişkileri olduğunu dile getiren Tatar, sendikaların Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadelesinde elini taşın altına koyan bir zihniyete sahip olduğunu belirtti.

Mart ayından itibaren Covid-19 salgının başarıyla yönetildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, salgın sürecinin beklenenden uzun sürdüğünü, pandeminin ülke ekonomisine yönelik olumsuz etkileri olduğunu dile getirdi.

Katkı sözü verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs İşitme ve Konuşma Engelliler Vakfı Başkanı Bahire Doğru ve Mütevelli Heyeti üyelerini de kabul ederek görüştü. Tatar, Kıbrıs İşitme ve Konuşma Engelliler Vakfı’na devletin imkânları çerçevesinde gerekli katkının verileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde gerçekleştirdiği konuşmada, Kıbrıs İşitme ve Konuşma Engelliler Vakfı’nın işitme ve konuşma engellilere sahip çıkarak ulvi bir görevi yerine getirdiğini söyledi ve heyeti kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Dağdaki bayrak sembol oldu”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği Başkanı Tanju Müezzinoğlu ve beraberindekileri kabul etti.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği’nin Kıbrıs davasına destek verip düşüncelerini ve beklentilerini seslendirdiklerini belirterek, Beşparmak Dağlarındaki bayrağın ışıklandırılması ve boyanması konularında derneğin yaptığı çalışmaları takdir ettiğini söyledi.

KKTC’nin simgesi haline gelen dağdaki bayrağın muhafaza edilmesi için ileride yapılacak çalışmalara da destek vereceğini ifade eden Tatar, KKTC’nin güçlenmesi ve tanınması için çalışmaların yapılmaya devam edeceğini belirtti.