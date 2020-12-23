Kuzeyde 21, güneyde 402 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 21, Güney Kıbrıs’ta ise 402 yeni vaka tespit edildi, 5 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de de son 24 saatte 192 bin 316 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti.

Coronavirüs vakalarının artmasıyla bir takım yeni tedbirlerin açıklandığı KKTC’de son 24 saatte yapılan 3 bin 586 testle 14’ü yerel 21 pozitif vakaya rastlandı, iyileşen 5 kişi ise taburcu edildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, pozitif vakalardan 3’ünün hava yolu, birinin deniz yolu ile ülkeye geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu sürede gözetim altında bulunduklarını, 14 kişinin ise yerel vaka olduğunu bildirdi.

Dünkülerle birlikte test sayısı 305 bin 296’ya, vaka sayısı bin 433’e, iyileşip taburcu edilenlerin sayısı 1230’a yükselirken, 55’i pandemi merkezinde, 142’si de pandemi otellerinde tedavisi devam eden toplam 197 vaka olduğu açıklandı.

Güneyde 5 ölüm

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 4 bin 88 test neticesinde 402 yeni vaka belirlendi; 5 kişi ise hayatını kaybetti. 83, 86 ve 101 yaşlarındaki 3 erkek; 66 ve 81 yaşlarındaki 2 kadın hastanın Covid-19 nedeniyle ölmesi sonucu toplam ölü sayısı 101’e yükseldi. Güneyde toplam vaka sayısı ise 18 bin 406’ya ulaştı.

Türkiye'de 19 bin 256 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte, 32 bin 110 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi. Toplam test sayısı 22 milyon 827 bin 953'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 62 bin 960, vefat sayısı 18 bin 602, ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 ventilatör doluluk oranı yüzde 40, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.