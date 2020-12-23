Bize sahip çıkın

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu dün Mustafa Naimoğulları başkanlığındaki Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği heyetini kabul etti.

Kabulün basına açık bölümünde konuşan Naimoğulları, önceki günkü basın bildirisinde de belirttikleri gibi ülkede ekonomik sıkıntılar, pandemi ve zamlardan dolayı sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti.

Görüşmede üretici kesiminin taleplerini ortaya koyacaklarını anlatan Naimoğulları, sektörün zor bir dönemden geçmekte olduğunu ve bu zor dönemde üreticiye sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

Naimoğulları, Çavuşoğlu’nun daha önce iki dönem Tarım Bakanlığı görevinde bulunduğunu anımsatarak, Çavuşoğlu’nun yaşanan sorunlara çözüm üretebileceğine inandıklarını ifade etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu da üreticilere sağlıklı ve bol kazançlı bir yıl dileyerek başladığı konuşmasında, daha önce bakanlık yaptığı dönemlerde de “üretici dostu” olduklarını söyleyip bunu eyleme de yansıttıklarını ve her defasında üreticiyi daha ileriye taşıdıklarını ifade etti.

Arpa fiyatının belli hesaplamalar yapılarak yukarıya çekildiğini ve bu konuda üreticinin üretim adına kaygılı olmasını normal karşıladığını belirten Çavuşoğlu, sanayi olsun üretim olsun küçüğü büyüğü olsun üretim kesiminin tümünü tanıdığını, geçmişte hem küçükbaş hayvancının korunması adına girişimler yaptıklarını, kurak yıllarda “hibe arpa” dönemini başlattıklarını ve büyükbaş hayvancıya da “hayvan başı desteği”ni yine UBP iktidarı döneminde başlattıklarını, kuraklık yıllarında da gelen balyalarda sübvanseye politikasını uyguladıklarını hatırlattı.

Pandemi döneminin getirdiği bir diğer zorluğun da “üretmeyen ülkelerin diğer ülkeler kapıları kapattığı zaman aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı” gerçeği olduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu, “Böylesi bir durumda kasalar dolusu paranız dahi olsa insanınızı besleyemeyebilirsiniz. Bu bakış açısıyla hayvancılığa baktığımızı öncelikle üreticilerimizin bilmesini isteriz” şeklinde konuştu.

“Üretici dostu kimliğe uygun davranmayan kim olursa olsun ülkeye hizmet etmemiş olur, üretici dostu kimlikle ülkeye hizmete devam edeceğiz” diyen Çavuşoğlu, “Pandemi bir illettir ama bu pandemide UBP’nin lokomotif olduğu bir hükümet de nimettir” şeklinde konuşarak üreticilerden hiçbir konuda endişe etmemelerini istedi.