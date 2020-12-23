‘Ret’ oylarının maliyeti 886 bin lira

Çiğdem AYDIN

UBP milletvekili Hüseyin Özgürgün, 18 aydan beri İstanbul’da yaşadığı halde maaş almasını eleştirenlere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Özgürgün 22 yıldan beri milletvekili olduğunu ve 2012’den itibaren emeklilik hakkı kazandığını belirtirken “İstifam kabul edilseydi 33 yıl üzerinden emekli çıkmış olacaktım” dedi.

Meclis’teki oylamada UBP-DP ve YDP’li milletvekillerinin oylarıyla istifası reddedildiği için emekli çıkamayan Özgürgün’ün, ikramiye hakkı da elde edememesi tartışma konusu oldu. Maliye Bakanlığı’ndan güvenilir bir kaynak, bugün emekli çıkması halinde Özgürgün’ün 886 bin 281 Türk lirası ikramiye hakkının olduğunu belirtti.

Özgürgün, sosyal medya açıklamasında şunları kaydetti:

“Bugünkü(dünkü) gazetelerin birçoğunda yer alan çok önemli bir detay için açıklama yapmak istiyorum.

Mecliste katılmayışımla ilgili ortaya koyduğum siyasi tepki ve duruş yanında aldığım maaşla ilgili yorumlar konusunda ciddi bir bilgi eksikliğini düzenlemek gerekiyor. 22 yıldır üyesi bulunduğum Cumhuriyet Meclisi üyeliğinden emeklilik hakkımı 2012 yılından itibaren kazanmış bulunuyorum.

İstifam kabul edilmiş olsaydı toplam 33 yıl üzerinden hizmetlerimin karşılığı ikramiyem ve emeklilik maaşımı ömür boyu alacaktım. Bundan dolayı meclis çalışmalarına katılmadan maaşımı almaktan herhangi bir vicdanı sıkıntım bulunmamaktadır."

Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020, 11:28