Herkes memnun

Ömer KADİROĞLU

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, ehliyet yenileme ve sürüş ehliyeti sınavı işlemlerinin, önceki akşam Bakanlar Kurulu’nda yapılan düzenlemeyle dün yeniden başlatıldığını duyurdu.

Bakanlar Kurulu’nda ayrıca, öğrenci ehliyeti geçerlilik süresi 15 Mart 2020 ile 28 Şubat 2021 tarihleri arasında dolan veya dolacak kişilerin, ehliyetlerini 28 Şubat 2021 tarihine kadar herhangi bir ücret alınmaksızın uzatılmasına karar verdiğini kaydedildi. Alınan bu karar şoför okullarını memnun etti.

Diyalog’a ehliyet uzatma ve sınavların 2 ay yapılamadığını, bu süre içerisinde ciddi mağduriyetler yaşadıklarını ifade etti. Yeni hükümetin kurulmasıyla 2 aydır durdurulan işlemlerin yeniden başladığını belirten sektör Şoför Okulları yetkilileri, “Umarız bir daha böyle düzensizlik yaşamaz ve birçok insan mağdur olmaz” dedi.

Ne dediler…?

Emirzade Tilki (KKTC Bağımsız Şoför Okulları Birlik Başkanı)

“ 1 Kasım 2020 tarihinde yeni tüzükler yürürlüğe girince eski tüzükler de idame edilmediği için kilitlenmiş durumdaydık. Yaklaşık iki aydır sınav yapamıyorduk ve çok büyük bir mağduriyet yaşadık. Bakan Ünal Üstel, yeni tüzükleri kaldırıp eski tüzüklerin yürürlüğe girdiğini duyurdu. Bakanla yaptığımız görüşmede yeni tüzüklerin şoför okulları hazır olmadan yürürlüğe girmeyeceği bildirildi. Yaptığımız eylemlerin gerekli yerlere gerekli mesajları gönderdiğini gördük. Bakanlar Kurulu Kararları alınırken bizlerin de orada temsiliyet hakkımızın olduğunu düşünüyorum. Şimdi Ünal Üstel’in girişimleri ile öğrenci sınavlarımız yapılıyor ve ehliyetler de yenileniyor. En büyük mutluluğumuz bu işlerin tekrardan düzene girmiş olmasıdır. Kapalılık sürecinde şoför okullarının ciddi bir mağduriyet yaşadığı için bir paket hazırlanmıştı ve bu paketi heyecanla bekliyoruz. Öte yandan Lefkoşa’daki sınav yerimizin hali içler acısı bir durumdadır. Zor şartlarda sınavlarımızı yapıyoruz. Yeni bakandan beklentimiz bu konuda da gerekli çalışmaları yapmasıdır. Geçici de olsa bu konuda bir çözüm çalışması yapmalarını istiyoruz.”

Barış Tilki (Şoför Okulları KOOP Başkanı)

“Yıllardır konuşuyoruz söylüyoruz ancak gelmiş geçmiş tüm yetkililer ne sesimizi duydu, ne kulak verdi ne de söylediklerimizi dikkate aldı. Son iki aydır vatandaşın ehliyetsiz araç kullanmaya mecbur bırakılması isyanımızda haklı olduğumuzu kanıtladı. Bu işlerin masa başında olmayacağını plan ve program gerektiğini söyledik ancak dinleyen olmadı. Devlette devamlılığın olmaması ve yetkililerin görevlerinde kısa süre kalmaları bizleri bugünkü noktaya getirdi. Biz her zaman tüzüklerin tadil edilip ülkemiz şartlarına göre revize edilmesi gerektiğini ve bu şartlar altında mevcut bütçede yeni tüzüklerin geçemeyeceğini defalarca söyledik. Üzerine basa basa yeni tüzüklerle gençlerin ehliyetsiz araç kullanacağını, ehliyeti biten vatandaşların zora gireceğini ve tıkanacağımızı söylesek de ben yaparım “ben bilirim” mantığı ile çalışılarak buralara gelindi. Günün sonunda Maliyeye akan 6 milyon TL’lik gelir durdu. Hem de Coronavirüs salgınının bitirmediği şoför okullarını yetkililerin bitirdiğini canlı canlı görmüş olduk. Hiçbir zaman sektördeki kişilerle iş birliği yapılmadı. Yeni gelen Ulaştırma Bakanı yaşanan bu hataları görerek sektör temsilcileri ile iş birliği içerisinde hareket eder ve hem ehliyet hem de şoför okullarındaki çağ dışı kalmış sistemden bizleri kurtarır. Sınavlar yeniden yapılmaya başladı. Gelir ve Vergi Dairesi’nde alınmayan tedbirler nedeniyle iki memur ile iş yapılmaya çalışılıyor ancak işler yetişmediği için birçok öğrencimiz sınav için evraklarının çıkmasını bekliyor. Sadece benim 25 öğrencim sınav için geldi. Evraklarını ilgili daireye bıraktık ve gün boyunca bu öğrencilerin makbuzlarının kesilerek sınava girmelerini bekledik ancak bir sonuç çıkmadı. Sınav yerlerimiz çok kötü durumdadır. Özellikle Lefkoşa ve Mağusa bölgelerinin sınav yerlerinin acilen elden geçirilmesi gerekiyor ve bu konuda Bakan Üstel ile görüşme gerçekleştireceğiz. Bıçak kemiğe dayandı. Bu işi düzeltmek için başka bir boyuta gireceğiz. 2016 yılında 50 bin TL proje parası vererek trafik eğitim parkı projesini tamamladık. İlgili bakanlığa teslim etsek de bu proje bir türlü hayat bulmadı.”

Vezneler açık olacak

Bu arada Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Vergi Dairesi Ehliyet Yenileme Birimi veznelerinin, mesai saatleri sonrasında ve cumartesi günleri de gelen taleplere göre açık olacağını duyurdu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:

“Bakanlar Kurulu’nun dün almış olduğu ehliyet yenileme ve sürüş ehliyeti sınavı işlemlerinin 22 Aralık 2020 tarihi itibari ile yeniden başlayabilmesi yönünde karar üretmesi nedeniyle, Vergi Dairesi Ehliyet Yenileme Birimi veznelerinde yığılma yaşanmaması ve yaratılan mağduriyetin giderilmesi adına tüm ilçelerdeki Ehliyet Yenileme Birimi vezneleri bugünden itibaren mesai saatleri sonrasında ve cumartesi günleri de gelen taleplere göre açık olup işlem yapacaktır.”