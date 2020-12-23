İlk defa mı oluyor?

Meclis Genel Kurulu’nun dünkü birleşiminde “Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde, Halkın Karar Alma Süreçlerine Antidemokratik ve Siyasi Etik Dışı Bir Şekilde Müdahale Edilmesinin Araştırılması ile İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesi” 25 ret 20 kabul oyuyla, oyçokluğuyla reddedildi.

Önerge sahibi TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit kürsüye çıkarak, “Tarih Kıbrıs Türk toplumunun iradesine yapılan müdahalelerin araştırılmasının sizler tarafından, azınlık hükümeti tarafından reddedildiğini de not edecek” dedi.

Kürsüye çıkan Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde neler olup bittiğini herkesin bildiğini ama belirli bir kesimin feveranını anlamakta zorluk yaşadığını, sanki ilk kez böyle bir süreç yaşanmış gibi davranıldığını söyledi.

Arıklı geçmişte yaşananlara sünger çekilip, kendi lehine yapılan müdahalelere karşı hiç yokmuş gibi davranılmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da söz alarak bu söylem biçiminin bir süredir tekrarlandığını kaydetti. “Zaten hep böyle oldu, bu da normaldir, böyle devam edelim” yaklaşımını Meclis’in kendini fes etmesi gerektiğini dile getiren Erhürman, daha önce açılan araştırma önergelerine işaret etti.

Erhürman, 1994’teki araştırma önergesine UBP’nin de evet dediğini anımsatarak çıkan raporun müdahaleyi belgelediğini söyledi.

Konuşmaların ardından Meclis oturumu tamamlandı. Genel Kurul sonraki birleşimini 24 Aralık saat 10.00’da yapacak.