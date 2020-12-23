Tümü karantinaya alındı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde ve Tuzla köyü girişinde, dün gece Suriye uyruklu 13 mülteci devriye gezen polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı. PCR testleri henüz yapılmayan mülteciler, karantinaya alındı.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, dün saat 22.30 sıralarında, Gazimağusa’nın 15 Ağustos Bulvarı’nda devriye gezen bir polis ekibi, şüpheli 4 erkek şahıs tespit etti. Polis, kimlik kontrolünde, şahısların, ülkeye kaçak yollardan giriş yaptığını belirledi.

Gazimağusa’da 4 mültecinin ele geçirildiği sırada, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, Tuzla köyü girişinde, devriye esnasında 9 Suriye uyruklu erkek mülteci tespit etti. Mülteciler, tek tek ateş ölçümleri yapılarak, olay yerine çağrılan ambulansa yerleştirilip, karantina merkezine götürüldü. Mültecilerin, bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi huzurunda, gıyaplarında tutukluluk müracaatı yapılması bekleniyor.