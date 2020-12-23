Serdar ŞENGÜL

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre, Meclis Başkanlığına aday olduğunu söyledi ve Beni kurşuna dizseler de vazgeçmem” dedi. Tv2020’de Gündem Özel programına telefonla katılan Töre, hem Meclis Başkanlığı hem de UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’le ilgili konulara değindi.

Töre, 34 aydır Meclis Başkanlığı görevini yürüttüğünü ifade ederek, şunları söyledi: “ Şu anda bulunduğum makamda kanun ve yasalara sahip çıkıyorum. 34 aydır bu görevi yürütüyorum bu yönde çalışmalarım da devam edecek. Beni kurşuna da dizseler de Meclis Başkanlığına resmen adayım. Gizli oyla seçim yapılması talebim oldu. Meclis içi bir mutabakat olsaydı oylama geçen Perşembe günü yapılacaktı. Meclis Başkanlığı seçimi artık gecikmemeli. Yasa bunu emrediyor dolayısı ile 1 ila 10 Ekim tarihinde bu süreç olamadığı için şimdiki gündemimiz budur. Anayasal kuraldır bu. Meclis Başkanlığı danışma kurulu artık bir mutabakata varıp Meclis Başkanlığı divanını sağlaması gerekir gecikmemelidir.”

9 ay sonra seçim var

Töre, UBP Milletvekili Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması hakkında ise şunları söyledi:

Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması durumu olamaz. Çünkü dokunulmazlık hangi sebep ile kalkmışsa o olayların ortadan kalkmış olması gerek. Biz UBP içinde de bu konu hakkında bir şey konuşmadık. Sayın Özgürgün’ün atmış olduğu Tweet ile ilgili sadece bir görüş bu konunun evveliyatı yoktur. Netice olarak 9 ay sonra seçim var, Özgürgün’de aday olmaz ise zaten emekli olacak ve ikramiyesi olacak.”