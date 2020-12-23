Tarihe geçen olay

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Meclis önünde eylem yaparak, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün istifasını kabul etmediği gerekçesiyle hükümeti protesto etti.

KTAMS yetkilileri eylemde, “Bu Memleket Bizim, Bu Utanç Hükümetin” yazılı pankartı açtı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, eylemde yaptığı açıklamada, hükümetin, Hüseyin Özgürgün’ün kendi iradesiyle istifa talebini reddetmesini ve muhalefetin, 2020 Cumhurbaşkanlığı Seçimi hakkında araştırma komitesi kurulması önerisi üzerine Meclis Genel Kurulu’nda nisabı düşürmesini protesto etmek için toplandıklarını kaydetti.

Bengihan, Özgürgün’ün 18 aydır KKTC’nin Meclisi’ne yani görev, yetki ve sorumluğu bulunan Meclis’e gelmediğini belirterek, ancak bunun karşılığında aylık 26 bin 853 TL brüt maaş alarak, 18 ayda da toplamda yaklaşık 500 bin TL maaş aldığını söyledi.

Bengihan, “Bizim azınlık hükümetimiz, kamuoyunda söylendiği şekliyle yamalı bohça hükümeti kendi rızasıyla istifa etmek isteyen Özgürgün’ün istifasını kabul etmeyerek tarihe geçmiştir” dedi.

Muhalefetin 2020 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile ilgili araştırma önergesi talebine de değinen Bengihan, hükümetin demokrasi gereği buna saygı duyması gerektiğini belirtti. Bunun araştırılmasının nasıl bir mahsuru olabileceğini soran Bengihan, “Tarihte bir ilk hükümet edenler koltukları terk ederek, nisap sağlanmasını engelledi” ifadelerini kullandı.

HAKSEN de tepkili

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, “bir yıldan fazladır sadece Meclis'e değil ülkeye bile gelmeyen UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün istifasını kabul etmeyen" hükümet kanadı milletvekillerine tepki gösterdi.

Yapılan açıklamaya göre, Büyükoğlu, ülkede ekonomik sıkıntılarla bağlantılı onlarca sorun varken ve tüm çözüm önerilerine birileri tarafından devlette “para yok” yanıtı verilirken, değil milletvekilliği, bir yıldır ülkeye dahi gelmeyen Özgürgün’e maaş adı altında ödenmekte olan paraların tüm halka yapılmış bir ayıp olduğunu kaydetti.