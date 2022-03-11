Yeter ki fırsat verilsin

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Yönetim Kurulu Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’u ziyaret ederek, KKTC’deki tarımsal üretime katkı koyabilmek adına dane mısır yetiştiriciliği hususunda hazırladığı projeyi sundu.

ZMO Başkanı Erkut Uluçam’ın yaptığı açıklamada, “Tasarlanan projede dane mısır üretebilmek için KKTC’de olmayan ve dane mısır hasadı yapılabilmesi için gerekli olan ekipmanın Devlet Üretme Çiftliği bünyesine alınması, gerek Devlet Üretme Çiftliği bünyesinde danelik mısır ekimi ve hasadı yapılması gerekse danelik mısır ekecek olan üreticilere bu ekipman ile hizmet verilmesi için girişim başlatılması ile ilgili raporu sunduk.” denildi

Raporda, dane mısır üretim maliyeti, ithal edilen mısırın hayvan yetiştiricisine maliyeti ve ülkede dane mısır üretilirse ortaya çıkan katma değerin ülkeye büyük katkılar sağlayacağı konusunda bilgilendirme yapıldı.

KKTC’ye yıllık olarak 18 milyon dolarlık dane mısır (86 bin ton) ithal edildiği, ithal edilen bu dane mısırın hayvan yetiştiriciliğinde kullanıldığı ve hayvan yetiştiricisinin parasının yurt dışına gittiği, dane mısırın ülkede üretilebilmesinin ülke ekonomisi için ne kadar büyük katkı sağlayacağının önemi ve gerekliliği belirtildi.