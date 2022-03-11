Bazı hastaneler doldu

Güney Kıbrıs’ta pandeminin başlamasının üzerinden iki yıl geçmiş olmasına rağmen virüsün hala “dişlerini gösterdiği” ve son günlerde vakaların patladığı döneme geri dönme korkusunun yaşandığı bildirildi.

Politis gazetesi, pozitiflik oranının yüzde 3’e yaklaşmasıyla birlikte uzmanların, gözlerini ilerleyen günlerdeki vaka artış eğrisine çevirdiğini ve bununla birlikte şu anda en fazla önem arz eden şeyin, hastanelerdeki doluluk oranı olduğunu yazdı.

Gazete, yeni vakalar ile hastanelerde tedavi gören hasta sayısının, epidemiyologların merceği altında olduğunu kaydederek, son zamanlardaki pozitif vakaların yüzde 8-10’unun okullardan olduğuna işaret etti.

Bakanlar Kurulu’nun dün, Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas’ın yapmış olduğu “Test to stay” uygulamasının öğretmenler için de geçerli olması önerisini onayladığını kaydeden gazete, uzmanların okullardaki vaka sayılarının artmasından korktuğunu belirtti.

Haberde, 3 Mart’a kadar Güney Kıbrıs’ta 5-11 yaş aralığındaki çocukların yüzde 9’unun (yaklaşık 6 bin çocuk), 12-17 yaş aralığındaki gençlerin ise yüzde 44’ünün (her 10 gençten 4’ü) aşılandığı ifade edildi.

Gazete, bir diğer haberinde ise Baf Devlet Hastanesi’ndeki Covid-19 servisindeki tüm yatakların yaklaşık 1 aydır dolu olduğunu yazdı.

Haberde, Baf Devlet Hastanesi’nde referans hastanesinden daha fazla hastanın tedavi gördüğü kaydedildi.