‘İtibar yerle bir’

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), UBP-DP-YDP hükümetinin kabine değişikliğine gitmesini eleştirdi.

Açıklamada, “Ülkemizi günden güne yokluğa ve yoksulluğa sürükleyen UBP-DP-YDP Hükümeti, yeni bir skandala daha imza attı ve 21 Şubat 2022 tarihinde kurulan hükümette henüz bir ayı bile doldurmadan kabine değişikliğine gitti. Her fırsatta ‘istikrar’ söylemine vurgu yapan UBP zihniyeti, siyasi etiği de Kıbrıs Türk halkının itibarını da yerle bir etti” denildi.

Siyasilere, medyaya, basın emekçilerine dönük olarak “Yalan makinelerine inanmayın, 3-5 gün içerisinde kısa vadede, çok anormal bir durum olmazsa, kabinede değişiklik olmayacak” denmesinden kısa süre sonra kabinede değişiklik yapıldığı belirtilen açıklamada, “demokrasi ve siyasi etik adına” Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun şu soruları yanıtlaması istendi:

“Hükümetin kurulmasının üzerinden bir ay bile geçmemesine rağmen, ne oldu da bu değişikliğe gidildi? Nasıl bir anormal durum gelişti?

Bu değişikliğin yapılması için herhangi bir yetkiliden telkin mi aldınız? Basına da yansıyan, ‘Ankara telkini’ söylemleri doğru mu?

Sayın Sucuoğlu, geçtiğimiz gün ‘3 ayda bir anket yapacağız, başarısız olan bakanları değiştireceğiz’ açıklamasını yapmıştınız. Anket mi yaptınız? Yaptırdığınız ankette Sayın Hasipoğlu başarısız mı bulundu? Sayın Taçoy dış ilişkileri bilmiyor mu?”

Akansoy: Ankara’nın bir müdahalesi

Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy katıldığı bir televizyon programında, kabine değişikliğini eleştirerek, değişikliği “Ankara’nın bir müdahalesi” olarak değerlendirdi.

Asım Akansoy, “Tahsin Ertuğruloğlu’nun tekrardan kabineye girmesinin, UBP’nin tüm milletvekillerine ve üyelerine büyük bir saygısızlık olduğunu” iddia ederek, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun bu konuda kamuoyuna açıklama yapması gerektiğini kaydetti.

Akansoy, “bu üçlü koalisyonda kabinenin kimlerden oluşacağı ya da kimin hangi bakanlığı alacağı yönünde yapılan tartışmalarda Ankara’nın kimi isteyip istemediği tartışmasının bir müdahale tartışması” olduğunu savundu. Akansoy, UBP içinde bazı sorunların olduğunun görüldüğünü ancak bu sorunun UBP’nin kendi sorunu olduğunu ifade ederek, iç sorunların ne yazık ki ülke yönetimini etkilediğini belirtti.

“Oğuzhan Hasipoğlu’nun istifasıyla Hasan Taçoy’un Çalışma Bakanlığına, Ertuğruloğlu’nun ise Dışişleri Bakanlığına atanmasını Ankara’nın bir müdahalesi” olarak değerlendiren Asım Akansoy, “Dışişleri Bakanlığında oldukça katı, şahin birinin yer almasının istendiğini” savundu.

Akansoy, “Kıbrıslı Türklerin haklarını savunabilecek tek kişi Ertuğruloğlu mu?” diye sorarak, bunun cevabını Sucuoğlu’nun kamuoyuna açıklaması gerektiğini ileri sürdü.