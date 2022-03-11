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Verimli geçti

HP ile El-Sen yetkilileri son dönemde artan elektrik maliyetleri ve Kıb-Tek’in yapısal sorunları konusunda görüş alışverişi yaptı

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Verimli geçti

Halkın Partisi (HP), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) ile parti genel merkezinde bir araya geldi.
Açıklamaya göre; toplantıda, HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, HP Milletvekili Ayşegül Baybars ve Parti Meclisi üyesi Yusuf Avcıoğlu ile EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç ve beraberindeki heyet yer aldı.
Heyetler arasında, son dönemde artan elektrik maliyetleri, KIB-TEK’in yapısal sorunları ve yatırım ihtiyaçları konusunda görüş alışverişi yapıldı.
Toplantıda ülkenin enerji ihtiyacının karşılanması ve elektrik kesintilerinin yaşanmaması için yatırım yapılmasının gerekli olduğuna dikkat çeken Genel Sekreter Manavoğlu, KIB-TEK’in yönetim kapasitesinin liyakat sahibi kişiler tarafından yürütülmesi ile kurumun güçlendirilebileceğini söyledi. 
Manavoğlu, “Hükümetin yatırım için kaynak yaratması ve kurumun tüm halkımızın olması gerekenden daha pahalı ve düşük kaliteli elektrik kullanmasının önüne geçilmesini sağlayacak adımlar atması gerekmektedir” diye konuştu.  

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YORUMLAR
Ck
Ck - 4 dakika Önce

Verimli gecmis......ay sonunda nasil gectigini anlayacagiz okkali

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