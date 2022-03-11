Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 9 bin 947 test sonucunda 501 pozitif vakaya rastlandı, tedavisi tamamlanan 475 kişi taburcu edildi, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 6 olduğu duyurdu. Ülkede yapılan test sayısı 6 milyonu, saptanan vaka sayısı 71 bini, takibi sonlandırılan bileklik sayısı 134 bini aştı.

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 98 bin 705 test sonucunda 3 bin 473 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 3 kişi daha yaşamını yitirdi. Güneyde toplam vaka sayısı 344 bin 856, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 889'a yükseldi.

KKTC Sağlık Bakanlığı, güncel Covid-19 verilerini paylaştığı açıklamasında, vakalardan 204’ünün Lefkoşa, 136’sının Girne, 88’inin Gazimağusa, 35’inin Güzelyurt, 11’inin İskele ve 27’sinin ise Lefke bölgesinden olduğunu belirtti.

Coronavirüs salgınının başlamasının ikinci yılı doldurduğu KKTC’de dün itibarıyla toplam test sayısı 6 milyon 28 bin 758’e, toplam vaka sayısı 72 bin 290’a, hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı da 68 bin 421’e ulaştı.

Tedavisi süren vaka sayısı 3 bin 670

Tedavisi devam eden vaka sayısı 3 bin 670 olarak açıklanırken 43 hastanın Pandemi Merkezinde, 3 bin 621 hastanınsa karantinada olduğu belirtildi. 6 hasta ise yoğun bakımda tedavi görüyor.

KKTC’de 10 Mart 2020’den bu yana Covid-19 kaynaklı can kaybı 201.

Dün 901 aşı yapıldı.

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 210; takibi sonlandırılan bileklik sayısı ise 216.

Güvende Kal genel tabloda takip edilen toplam bileklik sayısı 1949’a, takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı ise 135 bin 64 olarak açıklandı.

Güneyde son durum

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 98 bin 705 test sonucunda 3 bin 473 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 3 kişi daha yaşamını yitirdi.

Rum haber kaynaklarına göre; Güney Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 344 bin 856, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 889'a yükselirken, hayatını kaybedenlerin 54 ve 85 yaşlarında iki kadın ile 89 yaşında bir erkek olduğu belirtildi. Tedavisi süren 113 kişinin 22'sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.