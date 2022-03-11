Müfettiş yutmadı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da önceki gün yapılan sürüş ehliyeti sınavına katılabilmek için daha önceden yaptırdıkları negatif sonuçlu PCR test belgeleri üzerinde tarih değişikliği yapıp, sahte belgenin çıktısını görevli memura verdiği tespit edilen Kazakistan uyruklu Saadat Akhamelova ile Nurayım Kuanyshbay yakayı ele verdi.

Sahte belge hazırlamak suçlamasıyla gözaltına alınan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı. Saadat Akhamelova’nın test sonucunu verdiği Vergi Dairesindeki müfettişin durumu fark ettiği, yanında bulunan arkadaşı Nurayım Kuanyshbay’ın evrakının da incelendiği ve sahte olduğunun tespit edildiği açıklandı.

Tutuksuz yargılanacaklar

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Uyguner, zanlıların 9 Mart 2022 tarihinde, sürüş ehliyeti sınavına girmek için daha önce yaptırdıkları negatif test sonucunun tarihini değişerek çıktılarını aldıklarını söyledi. Polis, Saadat Akhamelova’nın konu testi Vergi Dairesindeki müfettişe vererek tedavüle sürdüğünü, evrağın sahte olmasının anlaşılması ile zanlı Nurayım Kuanyshbay’ın da test sonucunun çıktısının incelendiğini ve tarihinin değiştirildiğin belirlendiğini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlıların uygun teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, Saadat Akhamelova’nın 20 bin, Nurayım Kuanyshbay’ın ise 15 bin TL nakdi kefalet ödemesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.