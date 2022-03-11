Önemli projelere imza attı

Kıbrıs Türk siyasi yaşamına Kurucu Meclis üyesi, milletvekili, Bakan ve Başbakan olarak uzun yıllar hizmet veren Erenköy mücahidi İrsen Küçük, ölümünün 3’üncü yıldönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bazı bakanlar, milletvekilleri, İrsen Küçük’ün ailesi ve sevenleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, törende yaptığı konuşmada, İrsen Küçük’ün Erenköy’de ve siyasi yaşamında verdiği mücadeleleri anlattı.

Tatar, “Tarım Bakanlığı döneminde bu ülkede çok büyük projelere, çok büyük devrimlere imza atılmış; derivasyon projeleri, göletler, tarımda ve ziraatta büyük değişikliklerle daha verimli, daha kalıcı projelerle KKTC’nin tarımsal faaliyetleri İrsen Küçük’ün tarım bakanlığı döneminde fevkalade gelişmiştir” diye konuştu.

İrsen Küçük’ün başbakanlığı döneminde Anavatan Türkiye ile kurulan güzel ilişkiler ve alınan destekle şu anda tamamlanmakta olan bazı çevreyollarının temellerinin atıldığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Anamur’dan Geçitköy barajına su getirilmesi projesinin de İrsen Küçük’ün başbakanlığı döneminde hayata geçtiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, İrsen Küçük’ün özel hayatında yaşadığı büyük kayba rağmen ülkesine ve UBP’ye büyük hizmetler verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Onu iyi bir aile babası, memleketini seven, ülkesini seven bir devlet adamı olarak her zaman hatırlıyoruz. Kendisine bir kez daha rahmet diliyorum” dedi.

Törende Feridun Adahan da kısa bir konuşma yaparak, İrsen Küçük’ün hayatı ve siyasi çalışmaları hakkında bilgi verdi, anılarını paylaştı.

Tören, mozoleye çiçeklerin sunulmasının ardından sona erdi.

Töre: Rahmetle anıyorum

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, eski başbakanlardan İrsen Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Töre, mesajında, “Kıbrıs Türk halkının milli mücadelesine Erenköy mücahidi olarak katkı koyan, Kıbrıs Türk siyasi yaşamına kurucu meclis üyesi, milletvekili, bakan ve başbakan olarak hizmet veren merhum İrsen Küçük’ü vefatının 3’üncü yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerinde bulundu.

Evren: Hizmetleri unutulmayacak

Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, “İrsen Küçük’ün devletine olan sevgisi, bağlılığı, kritik süreçlerde üstlendiği görevler ve ülkesine yaptığı hizmetler unutmayacaktır” dedi.

Oğuz: Rahmetle anıyorum

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, İrsen Küçük’ü, ölümünün 3. yıldönümünde sevgi, saygı, özlem ve rahmetle andığını ifade etti.

