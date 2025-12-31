Şarkılar söylendi oyunlar oynandı

Lefkoşa Türk Belediyesi’ne bağlı El Ele Kreşi ile LTB Dayanışma Merkezi’nde eğitim gören çocuklar ve gençler, düzenlenen yeni yıl etkinliğinde bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı.

Yeni yıl öncesinde gerçekleştirilen buluşma, çocuklar ve gençler için hem eğlenceli hem de anlamlı bir etkinlik oldu.

Yeni yıl eğlencesi boyunca çeşitli etkinlikler ve aktiviteler düzenlenirken, çocuklar birlikte oyunlar oynadı, gençler ise sosyal bir ortamda bir araya gelerek kaynaşma fırsatı buldu.

Ayrıca Lefkoşa Belediye Orkestrası Çoksesli Gençlik Korosu ile LBOFem tarafından “Yeni Yıla Merhaba” konseri gerçekleştirildi.

Konserde seslendirilen eserler, salonda bulunan çocuklar, gençler ve aileler tarafından ilgiyle dinlendi. Müzik dinletisi, yeni yıl coşkusunu artırırken, çocuklar ve gençler şarkılara eşlik ederek etkinliğe aktif katılım gösterdi.

