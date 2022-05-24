Maria’nın başı yandı

Sahte Covid-19 testleriyle ülkeden çıkış yapmaya kalkışan ancak Ercan Havalimanı’nda yakalanan Anton Semenov ve Ruslan Dzhemilov’un suç ortakları Maria Astashina da gözaltına alındı.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, sahte test hazırlayan şahsın Maria Astashina olduğu açıklandı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, zanlıların 19 Mayıs 2022 tarihinde, saat 16.15 sıralarında Ercan Havalimanı’nda kendi adlarına sahte olarak düzenlenen negatif sonuçlu PCR testlerini, bilet ve bagaj işlemlerinin yapıldığı yer hizmetleri görevlisine verdiklerini söyledi.

Polis, yer hizmetleri görevlisinin zanlıların ibraz ettiği belgenin sahte olduğunu anladığını açıkladı.

Polis memuru, testlerdeki barkod numaralarının araştırıldığını, bir tanesinin 10 Şubat 2022 tarihli ve Vasyl Neboha adına düzenlenmiş olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, ancak diğer testin kime ait olduğunun henüz belirlenemediğini ifade etti.

Polis memuru, zanlıların ifadelerinde Maria Astashina’nın testleri sahteleyip, kendilerine verdiğini beyan ettiklerini açıkladı.

Polis, Maria Astashina’nın 22 Mayıs 2022 tarihinde tutuklandığını ifade etti.

Alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirten polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.