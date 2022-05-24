Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla dün mahkemeye çıkarıldı.

Atlı, mahkeme tarafından 50 bin TL’lik kefil kefaletine bağlandı.

Atlı’nın ileride yargılanacağı ‘Müfsit yayın yapmak ve zemmedici malzeme yayınlama’ suçu 5 yıl hapis öngörüyor.

Facebook paylaşımı sakıncalı bulundu

Mahkemede TDP Genel Başkanı Mine Atlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, zanlının sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta 10 Mayıs 2022 tarihindeki paylaşımında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar aleyhinde hakaret içerikli yayın yaptığını söyledi.

Polis memuru, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis memuru Atlı’nın “Müfsit yayın yapmak ve zemmedici malzeme yayınlama” suçlarından teminata bağlanmasını talep etti.

Atlı tanık kürsüsüne çıktı

Tanık kürsüsüne çıkan Mine Atlı ise ülkenin ifade özgürlüğünde daralma olduğunu, müvekkillerinin sosyal medyada paylaşacakları yazıları yayınlayıp yayınlama konusunda kendisine sorduğunu ve kendisinin de yazmalarını söylediğini anlattı.

Paylaşımının AİHM Sözleşmelerine göre ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savunan Atlı, toplum üzerinde korku yaratılmak istendiğini öne sürdü.

Atlı, yargılanmaktan kaçmasının mümkün olmadığını belirtti.

Tutuksuz yargılanacak

Savcı Ahmet Özlemler, suçun 5 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü belirtti ve Atlı’nın teminata bağlanmasını talep etti.

Atlı, mahkeme tarafından 50 bin TL’lik kefil kefaletine bağlandı.