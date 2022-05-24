4 çocuğu vardı

Ömer KADİROĞLU

Güzelyurt'ta önceki gün meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden 69 yaşındaki Fatma Taşçı dün toprağa verildi. Kalyoncu Narenciye Fabrikası’nda kullanımındaki forklitle Taşçı’ya çarparak ölümüne neden olan 25 yaşındaki sürücü Rıdvan Güzel ise dün mahkemeye çıkarılarak, hakkında tutukluluk emri alındı.

Taşçı’nın iş kazası sonucu yaşamını yitirmesi tepkilere neden olurken, Girne Belediyesi kadın çalışanları, dün belediye önünde eylem gerçekleştirdi ve basın açıklaması yaptı.

4 çocuğu,2 torunu vardı

Kalyoncu Narenciye Fabrikası’nda dün saat 09.30 sıralarında meydana gelen iş kazası sonucu hayata veda eden 4 çocuk 2 torun sahibi Fatma Taşçı son yolculuğuna uğurlandı.

Taşçı, Güzelyurt Fatih Camisinde kılınan cenaze namazı sonrasında Yuvacık köy Kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, bazı milletvekilleri ve çok sayıda seveni katıldı.

Taşçı’nın yakınları cenazede güçlükle ayakta durabildi.

Girne Belediyesi’nin kadın çalışanları eylem yaptı

Taşçı’nın iş kazası sonucu yaşamını yitirmesi nedeniyle dün eylem yapan Girne Belediyesi kadın çalışanları, basın açıklaması yaptı.

Girne Belediyesi İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı ve Eğitmeni Sıdıka Geylan, bir kadın çalışanın hayatını kaybetmesinin kendilerini derinden üzdüğünü ifade etti. Geylan, kadınların varlığının hayatın sürdürülebilirliği için elzem olduğunu belirtti.

“Yaşanan bu trajik olay nedeniyle; devlet kurumlarından başlayarak işverenden çalışanına tüm toplumun kendini sorgulaması gerekmektedir. Bu acı olay, hepimizin sorumluluğudur “ diyen Geylan, çalışan her bireyin, sağlığını ve güvenliğini temin etmenin işverenin görevi olduğunu, çalışma koşullarının; çalışan kişinin temel ihtiyaçlarını ve bireysel korunma tedbirlerinin sağlanmasının işveren tarafından eksiksiz şekilde yerine getirilmesinin zorunluluk olduğunu vurguladı.

Geylan, iş kazası ile hayatını kaybeden Fatma Taşçı’ya Allah’tan rahmet, yaslı ailesine sabır diledi.