Abonelere iyi haber

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), faturalarda hesaplanan “yakıt değişim değeri” ücretinin, Bakanlar Kurulu tarafından Resmi Gazete’de yayımlanarak iptal edilmesinin ardından, faturalarda gerekli indirim işlemlerine dün itibariyle başladıklarını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, yapılan indirimlerin SMS kaydı olan abonelere bildirileceği, kaydı olmayan abonelerin bağlı bulundukları bölge amirliklerinden veya Kıb-Tek çağrı merkezinden gerekli bilgiye ulaşabileceği kaydedildi.

Elektrik kesintisi yapılacak

Bu arada Kıb-Tek, bugün Girne ve Güzelyurt bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Girne’de 10.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak bölgeler şunlar:

"Akacan FEO Sitesi, Mr Pound Plus, Harbiye Kışlası, GAÜ Koleji, Levent Karmi Sitesi, Recaioğlu Hotel ve civarı, Karaoğlanoğlu S Bölgesi, Tempo Market Bölgesi, Karaoğlanoğlu İlkokulu ve Karaoğlanoğlu Telefon Santrali Bölgesi, Karaoğlanoğlu Starlux Sinema ve bölgesi, Topset Hotel ve bölgesi, Karmi (Karaman), Karaman su pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri, Edremit’in Batısı (dağ kısmı), Meriç Erülkü Sitesi, GAÜ Erkek Yurdu, Edremit Köy İçi, Karmi Gazino ve Hideaway Club Hotel bölgesi, Edremit Çemberi.

Lapta’da ise 09.00- 14.00 saatleri arasında; Lapita Hotel bölgesi, Lapta'nın batısı ve batı sahili, Sempati Tatil Köyü bölgesi, Lapta Mezarlığı bölgesi, Santa Fe Siteleri bölgesi ve Simena Hotel bölgesine elektrik verilemeyecek.

Güzelyurt Sanayi Bölgesi, Kutlu Adalı Bulvarı, İrfan Nadir Bulvarı ve civarına 00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2022, 10:04