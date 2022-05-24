Kefaleti 100 bin TL

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Lapta’da bir şahsa ait park halindeki araçtan 38 bin 185 lira çaldığı iddia edilen eski polis memuru Salahi Çeribaşı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis memuru, 10 Mayıs 2022 tarihinde Lapta’da Şht. İbrahim Nidai Caddesi’ndeki bir otoparkta park halinde bulunan aracın torpido çekmecesinden 38 bin 185 TL nakit para çalındığını söyledi.

Polis, araç sahibinin 18 Mayıs tarihinde yaptığı şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldığını; çevre güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini, ifadeler alındığını belirtti.

Polis, kamera görüntülerinde zanlının şikâyetçiye ait aracın yanına gittiğini, etrafını dolaştığını daha sonra araç içerisine girdiğini, çıkarken de cebine bir şeyler koyduğunu gördüklerini açıkladı.

Polis, zanlı Çeribaşı’nın ifadesinde araçtan şikâyetçinin yönlendirmesi için 5 bin 400 lira aldığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, şikâyetçi olan şahsa bu iddianın sorulduğunu ancak zanlıya araçtan para almasını söylemediğini iddia ettiğini açıkladı.

Polis memuru şikâyetçi şahsın 38 bin lirayı üç kişiden tahsil ettiğini, aracının torpido gözüne koyduğunu anlattığını belirtti. Polis, söz konusu 3 kişiden ifade aldıklarını, şikâyetçiye para verdiklerini teyit ettiklerini söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının bir kefilin 100 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.