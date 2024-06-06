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Zam şampiyonu tiyatro bileti

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 465 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 114’ünde ise düşüş gerçekleşti

Zam şampiyonu tiyatro bileti
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İstatistik Kurumu, mayıs ayı hayat pahalılığı oranını %3,5 olarak açıkladı.
Buna göre 5 aylık hayat pahalılığı  %27.28, yıllık enflasyon ise %95.37 olarak gerçekleşti.
Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %14.09 ile Eğitim ana grubunda gerçekleşirken,  Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %7.69, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %4.17, Lokanta ve Oteller ana grubunda %3.43, Eğlence ve Kültür ana grubunda %2.90, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %2.41, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %2.15, Sağlık ana grubunda %1.64, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %1.62, Haberleşme ana grubunda %1.42, Ulaştırma ana grubunda %1.09, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %0.74 artış yaşandı.
Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 465 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 114 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %150 ile tiyatro bileti (Devlet Tiyatrosu normal), %116,92 ile limon ve %72,64 ile maydanoz oldu.
En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç ürün ise; %45.8 ile karpuz, %45.26 ile kavun ve %42.61 ile dolmalık biber oldu.
 

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