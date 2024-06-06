Ortak hedef:  Güçlü KKTC

KKTC ile Türkiye arasında 2024 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Ankara'da imzalandı. Anlaşmaya, Başbakanı Ünal Üstel ile TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz imza attı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, imzaladıkları 2024 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması ile yaklaşık 14 milyar TL yeni ödenek tahsis edileceğini, böylece devirlerle birlikte imzalanan 2024 anlaşması kapsamında yaklaşık 16 milyar TL ödenek kullanmayı öngördüklerini kaydetti.

Yılmaz konuşmasında, geçen döneminde yapılanlar ve bir önceki anlaşmada elde edilen kazanımlara değinerek, yeni anlaşmanın kapsamı hakkında da ayrıntılı bilgiler verdi.

Yılmaz: Bir önceki protokolde bütçe gerçekleşme oranı yüzde 83…

Bir önceki protokolde, 9.5 milyar TL ödenek tahsil edildiğini, bunun 7 milyarının harcandığını anımsatan Yılmaz, bir önceki anlaşmada bütçe gerçekleşme oranının yüzde 83 olduğunu ve bunun son dönemde yapılan anlaşmalar içindeki en yüksek gerçekleşme oranı olduğunu söyledi.

Sağlık alanındaki yatırımlar ve diğer projeler...

KKTC’nin sağlık alanındaki ihtiyaçlarının bir plan dahilinde yıl içinde temin edileceğine işaret eden Yılmaz, Yeni Girne Askeri Hastanesi projesinin tamamlanmak üzere olduğunu, Güzelyurt Hastanesi’nin projesinin revize edildiğini, Pamuklu ve Maraş Sağlık Merkezleri ve Lapta Sağlık Ocağı’nın baştan sona tadilatı ve büyütülmesi işlemlerinin projelendirilerek, 45 milyon TL kaynak ayrıldığını aktardı.

Yabancılara mülk satışı konusunun ciddi tartışmalara neden olduğuna dikkat çeken Yılmaz, yasanın geçirilmiş olmasından duydukları memnuniyeti yineledi.

16 milyar ödenek kullanmayı öngörüyoruz

Turizmden yükseköğrenime, enerjiden girişimcilik desteklerine, yerel yönetim projelerine kadar pek çok alanda KKTC’ye kalkınma desteğin sağlandığını vurgulayan Cevdet Yılmaz, “Türkiye olarak Kıbrıs Türklerinin hak ettiği refah seviyesine ulaşması için bugüne kadar hiçbir çabayı esirgemedik, bundan sonra da gayretlerimizi en üst düzeyde ve titizlikle sürdüreceğiz” dedi.

İmzaladıkları 2024 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşmasıyla, yaklaşık 14 milyar TL yeni ödenek tahsis edileceğini, böylece devirlerle birlikte imzalanan 2024 anlaşması kapsamında yaklaşık 16 milyar ödenek kullanmayı öngördüklerini kaydetti.

Desteğin yüzde ellisi yatırım ve reel sektöre

Yeni anlaşmada toplam desteğin yüzde ellisinin yatırım ve reel sektöre ayrıldığını ifade eden Yılmaz, enerji ağ arz güvenliğine özellikle önem verdiklerini, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu santrallerinin bakım onarımı için finansman sağlanacağını, Türkiye Cumhuriyeti Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından sağlanan mobil trailer elektrik santrallerinin adada hizmet vermeye devam edeceğini ve kapasitelerinin arttırılacağını kaydetti.

KKTC’de yatırım ortamının iyileştirilmesi ve sanayinin gelişmesinin öncelikleri içinde olduğunu vurgulayan Cevdet Yılmaz, organize sanayi bölgelerinin altyapı ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik yatırımlara finansman sağlanacağını ayrıca genç girişimciler ve yenilikçi iş fikirlerinin destekleneceğini aktardı.

"2016 yılından bu yana birçok başarı hikayesine vesile olan KKTC Girişimcilik Programına, programın başarısına oranla artan ödenekler ve yeni vizyonlarla devam edileceğine" işaret eden Yılmaz, organize hayvan bölgeleri ile balıkçı barınaklarının altyapı eksikliklerini giderme yönünde de çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Desteğimiz sürecek

Dere ve göletlerin ıslahının yanı sıra modern sulama sistemlerinin kurulumu için destek sağlanacağını anlatan Cevdet Yılmaz, hibe programları ile çiftçilerin yatırım ihtiyaçlarının destekleneceğini, orta Mesarya ovası sulaması iletim hattı projesi, 207 kilometrelik depo bağlantı hattı projesine devam edileceğini aktardı.

2024 yılında ulaştırma alanında 60 kilometrelik yolun daha tamamlanarak hizmete açılmasının hedeflendiğini vurgulayan Cevdet Yılmaz, Lefkoşa çevre yolunun devamının da tamamlanarak hizmete açılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Adanın turizm master planı hazırlıkları için tüm teknik birikimleriyle KKTC’ye destek vereceklerine işaret eden Yılmaz, sanayi ve hizmet sektörü için yapılacak çalışmalara da değindi.

Üstel: Birçok projeyi hayata geçirdik

Başbakan Üstel de basın toplantısında yaptığı konuşmada, imzaladıkları her protokolle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, her alanda içinde barındırdığı büyük potansiyeli ortaya çıkardıklarını belirtti.

Üstel, bu istikrarlı süreç ve Anavatan Türkiye ile imzaladıkları protokoller sayesinde hayata geçirdikleri projeleri şu şekilde sıraladı:

“Yıllarca bekleyen Lefke, Karpaz, Girne Alsancak çevre yolu projelerini tamamladık. Yıllardır yapılamayan Yerel Yönetimler reformunu hayata geçirdik. Yıllardır açılamayan yeni Ercan havalimanını hizmete soktuk. Yaşam suyunun ovalarımızla buluşması noktasında ciddi ilerlemeler kaydettik. E-Devlet, teknoloji altyapıları gibi çağımızın en önemli projelerinde sona geldik. Tarımda, Sanayide, Eğitimde ciddi gelişmeler yaşadık. Tarihte görülmemiş miktarda yeni okul projesini hayata geçirdik. Tarımda verilmemiş teşvikleri, yapılmamış destekleri yaptık. Sağlıkta yarım kalan projelerin tamamlanmasına yönelik, çalışmalar başlattık.”

Hedefimiz daha büyük projeler

Başbakan Üstel, önümüzdeki 3 yıllık süreçte hayata geçirecekleri projeleri ise şu şekilde sıraladı:

“Yarım kalan Hastane Projelerini mutlaka tamamlayacağız. Güzelyurt Hastanesini açacağız. Pamuklu-Maraş-Lapta Sağlık Merkezlerini tamamlayacağız. Yeni Devlet Laboratuvarı tıbbi cihaz teminlerini yapacağız. Yarım kalan yol projelerini tamamlayacağız. Özellikle belli bir seviyeye gelen yol projelerine öncelik vereceğiz. Söz verdiğimiz, imzalarını attığımız, projelerini tamamladığımız sosyal konut projelerini başlatacağız. Geçtiğimiz hafta, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla, proje tanıtımını yaptığımız, Güzelyurt Soğuk hava deposu ve entegre tesislerini hizmete sokacağız. Tarımdan hayvancılığa, sanayiden küçük esnafımıza, özel sektörümüze, turizmden, eğitime, sağlıktan, ulaştırmaya, çalışma hayatından, iletişim teknolojilerine, e- devlete varıncaya kadar pek çok alanda ciddi projelere imza atacağız. Üniversite sektörümüzün sıkıntılarını, Türkiye’mizin deneyimlerinden yararlanarak aşacağız.”

Tarihin en büyük protokolü

Üstel, ekonominin ivmesinin yukarıya dönmesiyle birlikte, halkın refah seviyesini artıracak önemli adımlar da atacaklarını, gençlere ve kadın girişimcilere yönelik, çok önemli yeni destek paketlerini devreye sokacaklarını belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, 16 milyar TL’lik proje desteği ve hibeyi içeren TC-KKTC İktisadi ve Mali İş birliği Antlaşması’nın belki de tarihin en büyük protokolü olduğunu kaydetti.