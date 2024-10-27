Kameralardan tespit edildi

Hüseyin ÇİÇEK

Mormenekşe- Mutluyaka anayolunda seyir halinde olan araçtan tabanca ile havaya ateş açıldı.

Dörtyol Polis Karakolu ekiplerinin başarılı takibi sonrasında aracından havaya ateş açan şahıs kısa sürede tespit edildi.

Kamera görüntülerinden tespit edilerek, tutuklanan 43 yaşındaki Metin Ablay, “kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu, meskun mahalde ateş açmak” suçlamalarıyla dün sabah Gazimağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Duruşmada havaya 6 el ateş açıldığı, olayın gerçekleştiği yolda boş kovanlar tespit edildiği belirtildi.

Sabahın erken saatlerinde ateş açtı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Gökhan Kol, 24 Ekim 2024 tarihinde saat 07.00 sıralarında, Mutluyaka-Mormenekşe yolu üzerinde, araç içerisinden havaya 6 el ateş edildiği bilgisi alındığını söyledi. Polis memuru, alınan bilgi üzerine soruşturma başlatıldığını ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelemeye alındığını belirtti. Polis memuru, olayın gerçekleştiği yolda yapılan aramada, 6 adet 11.43 çapında boş mermi kovanı bulunduğunu belirtti.

Polis memuru, yapılan inceleme sonucu 07.00 sıralarında yoldan sadece zanlının, yönetimindeki aracıyla geçtiğinin belirlendiğini açıkladı.

Silah henüz bulunamadı

Zanlının tespit edilerek, tutuklandığını kaydeden polis, ancak olayda kullanılan silahın bulunmadığını ifade etti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, yolda bulunan boş kovanların balistik ve parmak izi incelemesine gönderileceğini açıkladı.

Polis memuru, alınacak ifadeler olduğunu, kamera görüntülerinin incelemesinin sürdüğünü de dile getirdi. Polis memuru, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında, “kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu, meskun mahalde ateş açmak” suçlamalarıyla soruşturma yürütülen zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.