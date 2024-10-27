İstimlak edildi

S21/Vasiliko

Tatlısu ‘Vasiliko Enerji Merkezi’ için Özel Güvenlik Merkezi kurulacağı ve ilgili binanın Kıbrıs Türk’e ait arazide üzerinde inşa edileceği bildirildi.

Rum Adalet Bakanı Marios Harçiotis’in geçtiğimiz Çarşamba günü Bakanlar Kurulu’na sunduğu öneride, Vasiliko bölgesinde halen çok sayıda yapı kurulduğu ve işletilmeye başladığı için Özel Güvenlik Merkezi'nin ivedilikle kurulması gereğine işaret ediliyor.

Özel Güvenlik Merkezi'nin, itfaiye istasyonu kurulması hedefiyle Rum İtfaiye Birimi için halen zorunlu istimlak yasası uyarınca istimlak edilen bir Kıbrıs Türk arazisine kurulmasına karar verildi. Rum Adalet Bakanlığı, ilk istimlak maksadı yerine geldiği: itfaiye istasyonu kurulduğu için izlenecek yasal süreç konusunda Hukuk Dairesi’nden görüş istedi.

Rum Hukuk Dairesi, itfaiye istasyonunun kurulduğu alandan arta kalan arazinin yeniden Rum içişleri Bakanlığı’na bağlı “Kıbrıs Türk Malları Vasiliğine devredilmesi ve Özel Güvenlik Merkezi kurulmak üzere tekrar istimlak edilmesi gerektiği yönünde görüş verdi.

Fieleleftheros gazetesi; Özel Güvenlik Merkezi'nin inşa edileceği alanın İtfaiye İstasyonu’nun çitle çevrilmiş alanı dışında bulunduğunu, İtfaiyenin, arazinin geriye kalanının güvenlik merkezi inşa edilmek üzere polise verilmesine itirazı olmadığını yazdı.