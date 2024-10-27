İhbar doğru çıktı

Girne Turizm Limanı’nda polis tarafından gerçekleştirilen İkizler Operasyonu’nda ülkeye turist olarak giriş yapan 47 yaşındaki Zeynep Erkavun’un tasarrufunda 2 bin 500 adet extacy hap ele geçirildi. Zanlı tutuklanırken, operasyonun önceki gün gerçekleştirildiği, uyuşturucunun zanlının kıyafetlerinin arasında tespit edildiği belirtildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında KKTC’ye giriş yapmak isteyen zanlının üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.

Söz konusu şahsın tasarrufunda 2 bin 500 adet extacy ( MDMA) türü uyuşturucu hap tespit edilerek emare olarak alındı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındı.

Gemikonağı’nda 3 tutuklu

Öte yandan, önceki akşam saat 17.30’da, Gemikonağı’nda, Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, O.O.O.(E-23), A.S.O.(E-25) ve O.F.E’nin (E-27) kalmakta oldukları iki ayrı evde arama yapıldı.

Aramalarda zanlıların tasarruflarında toplam 12 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerlerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve rende tespit edilerek emare olarak alındı.

