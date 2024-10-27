Ekiplerin işi zor

Ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri esnasında “dur” ihtarına uymayan sürücü, önce polis memuruna ardından park halindeki polis aracına çarptı. Olayda polis memuru yaralandı, sürücü tutuklandı.

Gazimağusa’da ise kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü A.K’nin (E-48) üzerinde iki adet bıçak bulundu.

Alsancak’ta da H.Ö’nün (E-40) kullanımındaki araçta bir adet şiş ele geçirildi. Toplam bin 839 aracın kontrol edildiği denetimler sonucu 301 kişi rapor edildi, 3 sürücü de tutuklandı. Denetimlerde 28 aracın trafiğe çıkışı da yasaklandı.

Geceden sabaha kadar sürdü

Ülke genelinde önceki gece saat 22.00’den sabah 04.00 sıralarına kadar trafik denetimi gerçekleştirildi.

Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu üzerinde, Gemikonağı mevkiinde, trafik kontrolü sırasında, polisin “dur” ihtarına uymayan sürücü, önce polis memuruna ardından park halindeki polis aracına çarptı.

Olay saat 03.30’da meydana geldi.

Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında seyir halinde olan 94 miligram alkollü içki tesiri altındaki ZUT 636 plakalı araç sürücü S.J.(E-18), kontrol maksatlı durdurulmak istendi.

Sürücü, polisin “Dur” talimatına uymayıp aracıyla görevli polis memuruna çarparak, polisi darp edip görevinden men etti.

Çarpmadan sonra yoluna devam etmeye çalışan araç sürücüsü, bankette park halinde bulunan polis aracının sağ arka kısmına da çarptı.

Kazada yaralanan polis memuru, Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

ZUT 636 plakalı araç sürücüsü S.J. tutuklandı.

Araçlarında şiş ve bıçak tespit edilen iki sürücü tutuklandı

Gazimağusa’da ise Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü A.K’nin (E-48) üzerinde iki adet bıçak bulundu.

Alsancak’ta ise H.Ö’nün (E-40) kullanımındaki araçta bir adet şiş bulundu.

Suçların dağılımı açıklandı

Denetimlerde rapor edilen 301 sürücünün işlediği suçlar açıklandı. Buna göre; sürücülerden “124’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 24’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 21’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 11’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 8’i 5000 kg ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların Girne-Lefkoşa Ana Yolunu kullanması, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, biri sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak ve 102’si diğer trafik suçlarından" rapor edildi.



