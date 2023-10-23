2024 bütçesi hazır

Güney Kıbrıs’ta 150 bin dolayındaki çalışan fakirlik sınırı altında maaş alırken, 2024 bütçesinin Rum devlet yetkililerinin, eşel mobile de tabi maaşlarına hatırı sayılır ölçüde zam öngördüğü bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre 2024 bütçesinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e yıllık 10 bin Euro zam öngörülüyor. Başsavcı, Başsavcı Yardımcısı, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Anayasa Mahkemesi yargıçlarının yıllık brüt maaşları 8 bin 150, Meclis Başkanı 7 bin 735, Kamu Hizmetleri Komisyonu Başkanı 6 bin 728 Euro zam alacak. Bakanlar, hükümet sözcüsü ve müsteşarların yıllık brüt maaşlarına 6 bin 315 Euro zam yapılacak.

Diğer üst düzey devlet memurlarının maaşlarıyla ilgili detaylara da yer verilen haberde İstatistik Dairesi verileri kaynak gösterilerek 150 bin dolayındaki çalışanın aylık maaşının 500 Euro ile 1249 Euro arasında değiştiği bilgisi aktarıldı.

