Biletler satışa sunuldu

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahnelenecek "Raskolnikov" oyununun Ocak ayı gösterilerinin biletleri satışa sunuldu.

Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tek perde ve 55 dakika sürecek oyun, 9 ve 23 Ocak Cuma günleri saat 20.30’da Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda izleyiciyle buluşacak. Gösteriye yalnızca 18 yaş ve üzeri seyirciler kabul edilecek.

Bilet fiyatının 300 TL olarak belirlendiği belirtildi. İlgi duyanlar biletlerini kibrisbiletcim.com adresi üzerinden temin edebilecek. Yetkililer, oyunun sahneye konulmasıyla Girne’de kültürel yaşamın desteklenmesi ve tiyatro sanatına ilginin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Oyunun konusu

Raskolnikov, Dostoyevski'nin "Suç ve Ceza" romanının başkahramanıdır; yoksul bir hukuk öğrencisidir ve kendisini sıradan insanların üstünde gören, "üstün insan" teorisiyle yaşlı bir tefeci kadını ve onun masum kız kardeşini öldürür; ancak cinayetten sonra büyük bir psikolojik ve ruhsal çöküntü yaşar, suçluluk duyar ve sonunda itiraf ederek Sibirya'da hapishane cezasına çarptırılır, ancak bu süreçte Sonya'nın yardımıyla kurtuluşa doğru ilk adımı atar. Ana temalar; faydacılık, nihilizm, adalet ve ahlaki çöküş ile kurtuluştur.

Oyun, psikolojik dram türünde olup, seyircileri derin karakter analizleri ve güçlü sahne performanslarıyla buluşturmayı amaçlıyor.

