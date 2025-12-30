Yoğun ilgi gördü

Girne Belediyesi tarafından Bellapais Köy Meydanı’nda düzenlenen Yeni Yıl Pazarı, üç gün boyunca yoğun katılım ve renkli etkinliklere sahne oldu. 26–27–28 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyon, Girne ve çevre bölgelerden gelen ziyaretçilerin ilgisiyle yılbaşı coşkusunu kente taşıdı.

Yeni Yıl Pazarı süresince Bellapais Köy Meydanı’nda kurulan stantlarda yerel üreticiler tarafından hazırlanan el emeği ürünler, hediyelik eşyalar ve yılbaşına özel süslemeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yiyecek ve içecek alanlarında farklı lezzetler yer alırken, aileler ve çocuklar gün boyu meydanda vakit geçirme imkânı buldu.

Etkinlik programı kapsamında sahne gösterileri de ilgi gördü. Üç gün boyunca müzik ve dans performanslarıyla hareketlenen meydan, her yaştan katılımcının keyifle zaman geçirdiği bir buluşma noktası haline geldi.

Pazarın son günü olan 28 Aralık Pazar günü, program sabah saatlerinde stantların açılmasıyla başladı. Gün içerisinde Filipinliler Topluluğu tarafından sahnelenen dans gösterisi izleyicilerden alkış aldı. Ardından Kıbrıs DJ Academy eşliğinde Noel Baba’nın hediye dağıtımı gerçekleştirilirken, özellikle çocuklar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Günün ilerleyen saatlerinde Girne Arjantin Tango topluluğu sahne alarak performans sergiledi. Akşam saatlerinde ise Ezgi Akgürgen ve Hüseyin Kırmızı’nın konseriyle müzik dolu anlar yaşandı. DJ performanslarının akşam saatlerine kadar devam ettiği Yeni Yıl Pazarı, Bellapais Köy Meydanı’nda coşkulu ve renkli bir finalle tamamlandı.