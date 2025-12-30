Çocuklara yemek  yapımı öğretilecek

Çatalköy İlkokulu’nda, Tangül–Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı desteğiyle kurulan “Minik Şefler Mutfağı” törenle hizmete açıldı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, törende konuşan Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, çocukların erken yaşta mutfak eğitimi almasının önemine dikkat çekti.

Bu tür çalışmaların tüm okullarda hayata geçirilmesi temennisinde bulunan Kırok, projenin Çatalköy’de uygulanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mutfak ortamında dikkatle kullanılması gereken araç ve gereçler bulunduğunu kaydeden Kırok, çocuklara bu konularda da gerekli bilgilendirmenin yapılacağını söyledi.

Kırok, emekli öğretmen Nurten Emiroğlu tarafından hazırlanan tariflerin derlenerek bir yemek kitabı haline getirileceğini ve öğrencilere dağıtılacağını da açıkladı.

Minik Şefler Mutfağı ile yalnızca yemek yapma becerilerinin değil, Kıbrıs’a özgü yemek kültürünün de öğrencilere aktarılmasının amaçlandığını belirten Kırok, farklı ülkelerden gelerek bölgede eğitim gören öğrenciler ve ailelerinin de yerel mutfak kültürünü tanımasına katkı sağlanacağını ifade etti. Kırok, projeye verdikleri destekten dolayı Vakfa ve İçim Çağıner Kavuklu ile Dimağ Çağıner’e teşekkür etti.

Vakıf adına konuşan İçim Çağıner Kavuklu ise, Tangül–Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı olarak projeye destek vermekten mutluluk duyduklarını söyledi. Bu alanın yalnızca bir mutfak olmadığını ifade eden Kavuklu, çocukların burada birlikte üretmenin ve paylaşmanın değerini yaşayacağını dile getirdi. İlkokul öğretmeni olduğunu hatırlatan Kavuklu, emekli öğretmen Nurten Emiroğlu’nun hayatlarında bıraktığı kalıcı etkilere değinerek, bu projenin tüm okullara yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini ve ev ekonomisi derslerinin yeniden gündeme alınması gerektiğini kaydetti.

