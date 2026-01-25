31 milyon Euro ayrıldı

Yağışlara rağmen barajlardaki su rezervinin kritik seviyede olması nedeniyle denizden su arıtmak için 9 yeni tesis kurma kararı alan Rum Bakanlar Kurulu, bu amaçla 31 milyon Euro’luk bir bütçe ayırdı.

Alithia gazetesine göre; Rum Tarım Bakanı Maria Panayotu şu ana kadar barajlara sadece 2 milyon metreküp su aktığını, bunun yok denecek kadar az olduğunu açıkladı. Panayotu Bakan-lar kurulu toplantısı sonrasında RİK’e yaptığı açıklamada 31 milyon euroluk yeni bir tedbir pa-keti onaylandığını ve yıl sonuna kadar toplam 9 yeni tuzlu su arıtma tesisini faaliyete geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Son bir buçuk yılda 2 tuzlu su arıtma tesisi inşa edildiğini, gelecek ay üçüncüsünün, Mart ayında da dördüncüsünün tamamlanacağını belirten Panayotu bu hedefin başarılabilmesi için herkesin günlük kişisel su tüketimini yüzde 10 oranında azaltması gerektiğine işaret etti.

Panayogu halen çiftçilere, bu yıl alacakları tarımsal su miktarının geçen yılla göre yüzde 30 daha az olacağını bildirdiklerini de sözlerine ekledi.

Rum Su İşleri Dairesi yetkilisi Marios Hacikostas’ın, son yağışların barajlara katkısının top-lamda 400 bin metreküp, “neredeyse hiç” olduğunu açıkladı. Ocak ayının bittiğini hatırlatan Hacikostas barajları, bulundukları trajik durumdan, sadece kısa sürede sağanak yağışların düşe-ceği iyi bir Şubat ya da Mart ayının çıkarabileceğini vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2026, 01:37