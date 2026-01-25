Doğaya ihanetin sonucu

Suna ERDEN-Hüseyin ÇİÇEK

Ülke genelinde meydana gelen yağışlar bir yandan memnuniyet yaratırken, diğer yandan bazı bölgelerde sıkıntılara yol açtı. Özellikle Girne ve Gönyeli civarlarında meydana gelen su birikimlerine belediye ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Sivil Savunma ekipleri müdahale etmek zorunda kaldı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, yaşanan sorunlarla ilgili paylaşımında dağdan gelen suyun Zeytinlik, Karaoğlanoğlu bölgelerinde yarattığı sıkıntılara dikkat çekti. Şenkul “dağdan gelip geçmişte akarlara dağılan yağmur suyu, yıllar önce bu bölgedeki akarların yok edilmesi ve yerine evler, siteler inşa edilmesi sebebiyle oradaki sitelerde, Zeytinlik’in batısında, GAÜ Yolu kavşağında ve Sanayi Bölgesinde yine soruna sebep oldu” dedi.

Su baskınları oluştu

Ülke genelinde etkili olan yağışlar bazı bölgelerde su baskınlarına açtı. Girne ve Gönyeli civarlarında meydana gelen su birikimlerine belediye, itfaiye ve Sivil Savunma ekipleri müdahale etti.

Karaoğlanoğlu-GAÜ Yolu’nda bazı evlerin bahçelerinde su birikintileri oluştu. Kentte Şahin Nedim Sokak’ta bir çam ağacı devrilirken, Şehit Dursun Özsaraç Sokak’ta bir inşaat kazısında kaldırımdaki elektrik direği devrildi. Girne Belediyesi ekipleri yolu trafiğe kapatıp müdahale ederken, Elektrik Kurumu da çalışmalara destek verdi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, dağdan gelen suyun Zeytinlik ve Karaoğlanoğlu bölgelerinde sıkıntıya yol açtığını belirtti.

Başkan Şenkul, devrilen yüzyıllık çamın belediye ve Orman Dairesi ekiplerince kaldırıldığını, geçmişte sorun yaşanan Girne Merkez, Çarşı, Molto Market önü, Ecevit Caddesi, Yeni Belediye önü ve Edremit Çemberi gibi noktalarda yapılan altyapı yatırımlarının fayda sağladığını belirtti.

Ekipler sahaya çıktı

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, aşırı yağışların başladığı andan itibaren tüm ekiplerin sahada olduğunu ve riskli bölgelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

Sivil Savunma Teşkilatı, KKTC genelinde afet ve kriz yönetimi kapsamında tüm ilçelerde keşif, durum tespit ve müdahale çalışmalarını sürdürdü. Su taşkını, sel riski ve acil durumlara karşı tüm birimlerin hazır olduğu vurgulandı.

Lefke Belediyesi, artan yağışlar nedeniyle Kafizes Barajı’nın dolduğunu ve taşan suların Gemikonağı Barajı’na ulaştığını açıkladı.

Organize şekilde müdahale ettik

Gazimağusa’da sanayi bölgelerinde bazı sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı dükkanlarda su baskınları yaşandı. Karakol Mahallesi’nde iki farklı sokakta apartman bodrumları su altında kaldı. Ekipler, Kaymakam Özden Keser başkanlığında belediye, sivil savunma ve itfaiye iş birliğiyle müdahalede bulundu.

Yaz döneminde başlatılan yağmur suyu drenaj hatlarının temizliği sayesinde birçok bölgede su tahliyesi hızlı şekilde yapıldı. Dere yatakları da takip edilerek temizlik çalışmaları yürütüldü.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, kentte su birikintilerine bağlı olumsuzluklara ekiplerin organize şekilde müdahale ettiğini belirtti.

Kopan taşlar yola savruldu

Bu arada yağışlar nedeniyle Kantara yolu üzerine bazı noktalarda yamaçlardan kopan taşlar yola savruldu.

Yer yer küçük çaplı toprak kaymalarının da yaşandığı bölgede, sürücüler için risk oluşturan alanlara ekipler tarafından hızlı şekilde müdahale edildi.