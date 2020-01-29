45 gün cezaevinde

Girne’de 27 gram uyuşturucuyla yakalanan Serten Atılan’a hintkenevirini verdiği tespit edilen Güney Kıbrıs vatandaşı Andreas Glatrou hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 22 Ocak 2020 tarihinde Girne’de Serten Atılan’ın tasarrufunda 27 gram 350 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada maddeyi zanlı Andreas Glatrou’dan aldığının belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlı Andreas Glatrou’nun aynı gün Lefkoşa’da tutuklandığını, sorgusunda suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Polis memuru soruşturmanın tamamlandığını belirterek, Güney Kıbrıs vatandaşı olan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.