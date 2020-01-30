Kantara’da düzenlenen gençlik kampı tamamlandı

Gençlik Dairesi Uluslararası Temel Kamp Liderliği Eğitimi Programı Gençlik Dairesi Kantara Gençlik Kampı’nda tamamlanarak katılımcılara sertifikaları verildi.

Gençlik Dairesi kamplarında görev alan eğitim şefi ve liderlerin yanı sıra, liderlik yapmak isteyen gençlerin de yer aldığı eğitimde, Türkiye’den 18, KKTC’den de 7 uzman, eğitimleri gerçekleştirdi.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, temel lider eğitimi kursunun kapsamlı olduğunu ve amacına ulaştığını belirterek, gençlere verilecek eğitimin ve yaklaşımın en üst düzeyde olması gerektiğini söyledi.

Eren, Türkiye’den gelen misafirlere ve KKTC’den eğitimcilere de katkılarından dolayı teşekkür etti.