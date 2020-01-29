Göçmenköy kucak açtı

K-Pet Süper Lig’de ilk devrede çok iyi bir çıkış yaparak şampiyonluk adayları arasına giren Cihangir’de yabancı kaosu sürüyor.

Devre arasının gelmesi ile ligde 9 gol atan forvet Mujedi izin alarak takımdan ayrılarak yurt dışına giderken ligin açılmasına sayılı günler kala bu kez ligde gol krallığında 17 golle zirvede yer alan Michali’nin de ülkesine dönme kararı alması ile kolu kanadı kırılan Cihangir yabancı transferinde sıkıntılı bir süreç yaşadı.

Bir maç sonra vazgeçti

Kadrosuna geçen hafta Göçmenköy’den forvet Joseph’i katan kırmızı lacivertli ekip Çetinkaya maçı sonrası bu kararından vazgeçerek bir maç formasını giyen yıllardır ülkemizde başarı ile forma giyen Joseph’ten vazgeçerek Düzkaya’nın forveti İsmail Kone’yi renklerine bağladı.

Joseph boşta kaldı

Transferde son saatlerde yaşanan bu süreç sonrası sezon başı Göçmenköy’e devre arası Cihangir’e transfer olduğu için 2 transfer hakkını dolduran Joseph elinde sözleşmesi olmasına rağmen boşta kaldı.

GG ve Hamitköy istemişti

Gençlik Gücü ve Hamitköy’ün ısrarla istediği başarılı golcü transfer talimatnamesinden dolayı boşta kalmak zorunda kaldı. Yıllardır ülkemizde forma giyen ve efendiliği centilmenliği ve golcülüğü ile tüm kesimler tarafından sevilen ve takdir edilen Joseph’in Cihangir tarafından bir maç sonra sözleşmesinin fesh edilmesine başta Göçmenköy camiası büyük tepki koyarken Joseph’i seven birçok futbolseverde tepkilerini dile getirdi.

Göçmenköy sahip çıktı

Yaşanan bu gelişme sonrası Göçmenköy yabancı kontenjanı dolu olmasına rağmen Joseph’e kucak açarak kalacak yer, maaş ve antrenmanlara takım ile inmesi için kucak açtı. Göçmenköy’ün bu davranışı da spor camiasında takdirle karşılandı.