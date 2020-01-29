Osman Kavala'nın tahliye talebi kabul edilmedi

Gezi Parkı eylemlerinin finansmanı ve koordinasyonunu sağladığı iddiasıyla yargılanan Osman Kavala'nın tahliye talebi 6. duruşmada da kabul edilmedi. Gezi Parkı olaylarına ilişkin davanın İstanbul Silivri'de görülen duruşmasında mahkeme başkanı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala hakkındaki kararına ilişkin gelen yazıda, kararın henüz kesinleşmediğinin bildirildiğini söyledi.

Bunun üzerine sanık avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Heyet talebi reddedince sanık avukatları duruşma salonundan ayrıldı. Sanıklar da avukatları olmadığı gerekçesiyle savunma yapmadı.

Ayrıca savcı, mütalaasını açıklamak için süre istedi. Mahkeme heyeti, Kavala hakkında verilen AİHM kararının henüz kesinleşmemiş olması nedeniyle tahliye talebini reddetti.

Mahkeme, savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için duruşmayı 18 Şubat'a erteledi. Gezi eylemlerini finanse etmekle suçlanan Kavala'nın, ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2020, 02:16