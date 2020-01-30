Destekler hayat geçecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, çiftçi, hayvancı ve balıkçıların sıkıntılarına çözüm bulacak desteklerin hayata geçirilebilmesi için ilerleyen günlerde ilgili birliklerle çalışma toplantısı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Verilen bilgiye göre, Sucuoğlu, Kemal Atakan başkanlığındaki Balıkçılar Birliği temsilcilerini kabul etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu yerel işgücünün en yoğun olduğu ve yıllar içinde ihmal edilen sektörlere yönelik çalışma başlattıklarını söyledi.

Bu çerçevede Çiftçiler ve Hayvancılar Birliği yetilileri ile toplantılar yaptıklarını kaydeden Sucuoğlu, Balıkçılar Birliği temsilcileri ile de bir araya gelmek istediklerini söyledi.

Çiftçilik, hayvancılık ve balıkçılık sektörlerinin yerli işgücünün yüzde yüze yakının kullanıldığı sektörler olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, bu sektörlerde çalışan insanların sosyal güvenlik yatırımlarını yatıramadığından dolayı emekli olamadığını, Bakanlığa sosyal yardım başvurusunda bulunduğunu kaydetti.

400’e yakın üyeleri olduğunu belirten Atakan, balıkçılık sektöründe yaşadıkları sıkıntıları aktardı.