Kudüs verilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin İsrail-Filistin meselesine yönelik planını eleştirdi. "Kudüs’ün İsrail’e verilme planı asla kabul edilemez" diyen Erdoğan, açıklanan plan için "yeni oldubittiler oluşturma gayreti" ve "barışa, çözüme hizmet etmeyecek" ifadelerini de kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin İsrail-Filistin meselesine yönelik planıyla ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan şunları söyledi: “Beyaz Saray’ın “yüzyılın anlaşması” olarak nitelendirildiği barış planı, -biz uçaktayken- Trump tarafından duyuruldu. Bu bağlamda Ankara’nın plana yaklaşımı nedir?

Sayın Trump’a, “Bu metni bize gönderirseniz, içeriğinde ne var görürüz, ona göre de atmamız gereken adımları veya tavrı belirleriz” dedik. Zaten önümüzdeki hafta içerisinde de Cidde’de İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı olacak. O toplantıya Dışişleri Bakanımız da katılacaklar. Bizim bu konudaki tavrımız belli. Kudüs Müslümanların kutsalıdır. Kudüs’ün İsrail’e verilme planı asla kabul edilemez. Açıklanan plan, barışa ve çözüme hizmet etmeyecektir. Bu plan Filistin ve Kudüs için yeni oldubittiler oluşturma gayretidir. Bu, Filistinlilerin haklarını yok sayma ve İsrail’in işgalini meşrulaştırma planıdır. Hangi girişim olursa olsun, bazı Arap ülkeleri sırtını dönse de biz Filistin’in ve Kudüs-ü Şerif’in hukukunu korumak için uluslararası kurumları harekete geçirmeye ve dünyaya bu meseleyi anlatmaya devam edeceğiz.”

