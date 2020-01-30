Dünya tehlikede durdurulamıyor

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs salgını nedeniyle ölü sayısı artıyor. Son bilgilere göre ölü sayısı 132'ye yükseldi. Virüsten etkilenen kişi sayısı 6 bine yaklaşırken müşahede altına alınanların sayısı ise 59 bin 990'a çıktı. Çin'in başkenti Pekin'de bulunan bir sağlık yetkilisi ise kentte görülen corona virüsü vakalarının arttığını ve yaklaşık 22 milyon insanın yaşadığı şehirde enfeksiyon yayılma riskinin yükseldiğini açıkladı. Finlandiya, ülkede ilk corona virüs vakasının görüldüğünü duyurdu. Böylelikle virüs İskandinav Yarımadası da sıçramış oldu.

Çin'in Wuhan kentinden yayılan corona virüsü nedeniyle can kayıpları ve vaka sayısı artıyor. Virüs, resmi rakamlara göre, Çin genelinde 132 kişinin ölümüne yol açarken, 2019-nCoV salgını yüzünden virüsten etkilenen sayısı bin 239’nun durumu ağır olmak üzere 6 bini buldu.

Çin'in başkentinde virüs yayılıyor

Çin'in başkenti Pekin'de çalışan bir sağlık yetkilisi, kentteki corona vakalarının arttığını ve virüsün yayılma riskinin yüksek olduğunu açıkladı.

The Beijinger'ın haberine göre, 21 milyon 542 bin nüfuslu başkentte şu ana kadar 102 corona virüsü vakası tespit edildi. Bunların 4'ünün tedaviye olumlu yanıt verdiği ve bir kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

Bununla birlikte virüsten etkilendiği şüpheli olan kişi sayısı 9 bin 239’a yükselirken, virüsten etkilenen kişilerle herhangi bir şekilde temasa geçmesi nedeniyle müşahede altına alınanlar 59 bin 990’a çıktı. Bugüne kadar iyileşerek taburcu edilen enfektelerin sayısı ise 103 oldu.

Finlandiya'da ilk vaka

Virüs Çin dışındaki ülkelere de yayılmaya devam ediyor. Finlandiya'da ilk kez yeni tip Corona virüs vakası tespit edildi. Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü'nden yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Wuhan kentinden gelen bir gezginde corona virüsü tespit edildiği belirtildi.

Virüs Çin’den birçok ülkeye yayıldı

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı. Yeni tip corona virüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Finlandiya, Fransa, Kanada, ABD, Avustralya, BAE ve Almanya'ya da sıçradı.

AB 600 vatandaşını tahliye etmeye hazırlanıyor

AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic ve Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, Brüksel'de basın toplantısı düzenleyerek, Komisyonun koronavirüsü salgınına ilişkin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Üretim durduruldu

Çin Hükümeti corona virüsünün etkili olduğu sanayi bölgelerinde üretimi yasaklaması ile pek çok marka üretimi durdurdu. Yeni bir açıklama bekleyen markalar 9 Şubat'a kadar üretimi durdurmak zorunda kaldı.

British Airways, Çin'e tüm uçuşlarını durdurdu

İngiliz hava yolları British Airways (BA), yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, "İngiltere Dışişleri Bakanlığının seyahat uyarısının ardından derhal geçerli olmak üzere Çin ana karası ile karşılıklı tüm uçuşları askıya aldık." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, karar nedeniyle BA müşterilerinden özür dilenerek, "Müşterilerimizin ve mürettebatın güvenliği daima önceliğimizdir. Gelecek günlerde Çin'e ya da Çin'den seyahat edecek yolcular, BA.com adresinde daha fazla bilgi edinebilir." değerlendirmesi yer aldı.

Gürcistan ve Ukrayna ülkeye direkt uçuşları askıya alma kararı aldı. THY'den "Durumu değerlendiriyoruz" açıklaması geldi.