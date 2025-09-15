Küstahça konuştu

Amerikan Temsilciler Meclisi New Jersey Milletvekili Josh Gottheimer; Kongre’nin Türkiye’yi yakından izlediğini, silahlar konusunda baskıya devam edeceklerini ve müsamaha göstermeye-ceklerini söyledi.

Gottheimer ile yaptığı söyleşiyi “Türkiye’ye Müsamaha Yok” başlığıyla aktaran haftalık Kat-himerini gazetesi, Gottheimer’i “Kongre’ce Helen tezlerinin en hararetli savunucusu, Atina-Washington ilişkilerinin güçlendirilmesini isteyen her yasa tasarısının başrol oyuncusu ve Türki-ye’yi hedef tahtasına alan kişi” olarak tanımladı.

Türkiye’ye silah satışının sınırlandırılması ile ilgili yasa önerisinin Savunma Bütçesi dışında kaldığını ancak bu yöndeki çabasından vazgeçmeyeceğini söyleyen Gottheimer aynı yasa öneri-sinin bireysel olarak sunulursa bir geleceği olabileceğini savundu.

Gottheimer “Türkiye’nin Hamas’ı desteklediğini, ABD’nin Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs gibi müttefiklerini tehdit ettiğini unutmayalım.” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin bir yandan F-35 savaş uçaklarını isterken bir taraftan Rus yapımı S-400’leri elinde tuttuğunu belirten Gottheimer Amerikan Kongresi’ndeki -çoğu ile iş birliği yaptığı- birçok mil-letvekilinin “bu konunun kritikliğinin ve baskılara devam edilmesinin öneminin bilincinde oldu-ğunu” öne sürdü. Gottheimer “Erdoğan Amerikan yasalarını ihlallerinin, askeri tansiyonu tır-mandırmasının gözlerden kaçmadığını anlamalı. Türkiye müttefiklerimize yönelik tehditlerinin kabul edilmez olduğunu ve müsamaha gösterilmeyeceğini bilmeli” dedi.

Türkiye’nin Hamas’a verdiğini savunduğu “her türlü desteği kesmesi gerektiğini” de savunan Gottheimer Kıbrıs’taki fiili durumun “kabul edilemez olduğunu, Kongre’nin Türkiye’nin Kıb-rıs’ta Amerikan silahı kullanıp kullanmadığını bilmesi gerektiğini” ileri sürdü. Türkiye’nin şimdi Ada’daki asker varlığını iki katına çıkarmakla “tehdit etmekte olduğunu” savunan Gottheimer ABD’nin Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırmasının “tam zamanı olduğunu hatta geç bile kaldıklarını” öne sürdü.