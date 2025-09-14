Doğu Akdeniz’de gövde gösterisi

Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa ve İtalya’nın katılımı ile bu yıl beşincisi gerçekleştirilmekte olan “EUNOMIA 6-2025” kod isimli hava-deniz tatbikatının başladığı haber verildi.

Haravgi’nin haberine göre; sevk ve idaresi her yıl katılımcı ülkeler tarafından dönüşümlü olarak üstlenilen tatbikat 11 Eylül’de başladı, 18 Eylül’e kadar devam edecek. Tatbikat Doğu Akdeniz’de deniz bölgesinde ve hava sahasında icra edilecek.

Rum Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre deniz ve hava egzersizlerinin icra edileceği tatbikatta deniz yasağı, arama ve kurtarma, siber savunma ve asimetrik tehditleri göğüsleme uygulamaları denenecek.

Açıklamada Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa ve İtalya’nın iş birliğinin, bu dört ülkenin Deniz Hukuku’na (UNCLOS), Uluslararası Hukuk'a ve Doğu Akdeniz’de seyrüsefer serbestisinin sağlanması ve istikrarın idamesine bağlılık göstergesi olduğu kaydedildi.

