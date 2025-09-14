banner564

Doğu Akdeniz’de gövde gösterisi

Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa ve İtalya’nın katıldığı tatbikat havadan ve denizden devam ediyor

Doğu Akdeniz’de gövde gösterisi

  Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa ve İtalya’nın katılımı ile bu yıl beşincisi gerçekleştirilmekte olan “EUNOMIA 6-2025” kod isimli hava-deniz tatbikatının başladığı haber verildi.

   Haravgi’nin haberine göre; sevk ve idaresi her yıl katılımcı ülkeler tarafından dönüşümlü olarak üstlenilen tatbikat 11 Eylül’de başladı, 18 Eylül’e kadar devam edecek. Tatbikat Doğu Akdeniz’de deniz bölgesinde ve hava sahasında icra edilecek.
   Rum Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre deniz ve hava egzersizlerinin icra edileceği tatbikatta deniz yasağı, arama ve kurtarma, siber savunma ve asimetrik tehditleri göğüsleme uygulamaları denenecek.
   Açıklamada Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa ve İtalya’nın iş birliğinin, bu dört ülkenin Deniz Hukuku’na (UNCLOS), Uluslararası Hukuk'a ve Doğu Akdeniz’de seyrüsefer serbestisinin sağlanması ve istikrarın idamesine bağlılık göstergesi olduğu kaydedildi.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
 “Güvenli Okul Projesi” başlıyor
 “Güvenli Okul Projesi” başlıyor
  1. KIBRIS

banner608

banner474