Sümeyra’nın başı belada 

Lefkoşa’da bir restoran önünde Basıl Chibedu Iloegbune isimli şahsa ait içerisinde 6 bin liralık cep telefonu ile iki altın kolye bulunan çantayı çalan 22 yaşındaki Sümeyra Ahu Akpınar, 22 gün sonra tespit edilerek tutuklandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlının 20 Eylül 2019 tarihinden beri KKTC'de kaçak kaldığı tespit edildi.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak hakkındaki iddialar aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 5 Ocak 2020 tarihinde, Lefkoşa'da, Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Matbah Amire Restoran önlerinde, Basıl Chibedu Iloegbune'ye ait, içerisinde IPhone 11 Pro marka cep telefonu, bir adet altın kolye ile üzerinde takılı olan Hindistan tanrısı motifli kolye bulunan çantayı çaldığını.

3 gün süre istendi

Zanlının 27 Ocak 2020 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, yapılan soruşturmada 20 Eylül 2019 tarihinden beri KKTC'de kaçak kaldığının tespit edildiğini ifade etti.

Polis, çalınan cep telefonunun zanlının üzerinde bulunup emare olarak alındığını, meseleyle ilgili olarak alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve aranan emareler olduğunu söyleyerek, 3 gün süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.