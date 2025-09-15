Taksim korkusu

Alithia gazetesi; Güney Kıbrıs’ın, Schengen bölgesine girmesi halinde Yeşil Hat’ta biyometrik veriler, elektronik kayıt sistemleri ve bariyerler ile sıkı denetim uygulamak zorunda olacağına dikkat çekerek bunun, AB’nin dış sınırı olduğu görüntüsünü güçlendireceğine ve “taksimin ka-bulü olarak algılanacağını” belirtti.

Gazete bir yandan KKTC’deki eski Rum mallarını alıp-satan Kıbrıslı Türklere ve yabancılara yönelik tutuklama ve yargı süreci yürüten Rum yönetiminin bir yandan da 2026’da Schengen bölgesine katılacağını açıkladığını hatırlattı.

Schengen’in kesin dış sınırları olan ülkeler için tasarlanmış olduğunu hatırlatan gazeteye göre Kıbrıs’ın kuzeyi, yani KKTC Rum yönetiminin kontrolü altında değil, Yeşil Hat da BM’nin hi-mayesindeki bir ateşkes hattı. AB, 2004’te bu hattın AB’nin dış sınırı olmadığını açıkladı ancak Güney Kıbrıs Schengen’e girerse Yeşil Hat’ta biyometrik veriler, elektronik kayıt sistemleri ve bariyerler ile sıkı bir denetim uygulaması gerekecek.

Bu da BM açısından Rum yönetiminin koruduğu bir sınır varmış gibi olacak. Rum yönetimi-nin bu hatta sınır denetimi yapmasının Barış Gücü’nün adadaki varlık sebebini erozyona uğrata-cak. Kıbrıslı Türkler açısından, taksimin fiilen resmileşecek ve AB de Yeşil Hat’tın sınır statüsünü kabul etme baskısı hissedecek.

Rum yönetiminin KKTC’de emlak işi yapanları “gaspçı” olarak tutuklayıp yargılamasının Kıb-rıs müzakerelerinin yenden başlama perspektifini sıfırladığına yer verilen haberde tutuklamaların ve Schengen’e katılım taktiğinin birçok sıkıntı çıkarabileceğini belirtildi.

Avrupa mahkemelerinden KKTC’den emlak satın alan İngilizler veya Almanlar hakkında tu-tuklama emri çıkarması istenmesi halinde AB üye devletleriyle sürtüşme yaşanabileceğine, Schengen’in de AB’nin onayı ile taksim görüntüsü yaratacağına dikkat çekilen haberde bu du-rumun Kıbrıs sorununu uluslararası ajandada bir sınır ile ayrılan iki toplum arasındaki anlaşmaz-lık haline dönüştüreceği kaydedildi.

