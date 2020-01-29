Rum yargısına örnek olsun

Güney Kıbrıs’taki bir galeriden iki adet Mitsubushi Lancer Evo 4 marka araç çalıp, kuzeye getiren sanıklardan Ali Akçam hakkındaki davada karar açıklandı.

Aynı suçtan dolayı cezaevinde bulunan H.A.’nın ise yargılamasının sürdüğü belirtildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Akçam, 2 yıl hapse mahkûm edildi.

Kararda sanığın, 19 Ağustos 2019 tarihinde Güney Kıbrıs’taki bir galeriden iki lüks aracı çalıp, birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ettikten sonra Akıncılar’dan KKTC’ye geçirdiği belirtildi.

Kararı okuyan Yargıç Umut İnan, sanığın iki lüks ülkeye getirdikten sonra bir makinist garajına götürdüğünü ifade etti. İnan, bu tür suçlara kamu yararı gereği caydırıcı ve etkin cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

İnan, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 2 yıl hapis cezası verdiklerini belirtti.

Ne olmuştu?

Güney Kıbrıs’ta galericilik yapan Rum vatandaşı, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızları tespit etmiş, hatta Akıncılar bölgesinde yaşadıklarına dair bilgi edinmiş ve kuzeye gelerek şikayetçi olmuştu.

Rum galericinin verdiği kamera görüntüleri ve yaptığı şikâyet üzerine soruşturma başlatan polis, iki sanığı tespit ederek yakalamıştı.